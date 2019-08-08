Son dakika haberi: 8 Ağustos Atama Kararları Resmi Gazete'de | Kaymakam atamaları tam liste

Buna göre, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli 10 mülki idare amirinin yerleri değiştirildi, 13 kaymakam ve 4 vali yardımcısı bakanlık merkezinde değişik görevlere getirildi.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli 29 mülki idare amiri ise yapılan değerlendirmeler neticesinde mülkiye müfettişliğine atandı.