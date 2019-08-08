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Son dakika haberi: 8 Ağustos Atama Kararları Resmi Gazete'de | Kaymakam atamaları tam liste

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tüm ilçelere kaymakam ataması yapıldı. İşte 8 Ağustos atama kararları isim isim tam liste...

08.08.2019 07:14 - Son Güncelleme: 08.08.2019 08:06
Son dakika haberi: 8 Ağustos Atama Kararları Resmi Gazete'de | Kaymakam atamaları tam liste

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi.

Son dakika haberi: 8 Ağustos Atama Kararları Resmi Gazete'de | Kaymakam atamaları tam liste

Buna göre, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli 10 mülki idare amirinin yerleri değiştirildi, 13 kaymakam ve 4 vali yardımcısı bakanlık merkezinde değişik görevlere getirildi.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli 29 mülki idare amiri ise yapılan değerlendirmeler neticesinde mülkiye müfettişliğine atandı.

Son dakika haberi: 8 Ağustos Atama Kararları Resmi Gazete'de | Kaymakam atamaları tam liste

Merkezde görev yapan 4 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı.

Söz konusu kararname ile geçen dönemde de uygulanmasına gayret edilen atamalar ile vali yardımcıları kaymakamlık görevine getirilerek bu kapsamda 616 olan vali yardımcısı sayısı 3 yıllık süreç içerisinde 315'e indirildi.

Son dakika haberi: 8 Ağustos Atama Kararları Resmi Gazete'de | Kaymakam atamaları tam liste

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki tüm ilçelere atama yapıldı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirildi.

Bu kaymakamlar belirlenirken tecrübeli ve başarılı olanlar arasından seçim yapıldı.

Son dakika haberi: 8 Ağustos Atama Kararları Resmi Gazete'de | Kaymakam atamaları tam liste

Kayyumluk görevi icra edenler daha üst görevlere getirildi
Atama kararnamesi ile Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde görev yapan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenlerden tayine tabi olanlar daha üst görevlerde değerlendirildi.

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