Son dakika haberi: 8 Ağustos Atama Kararları Resmi Gazete'de | Kaymakam atamaları tam liste
Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tüm ilçelere kaymakam ataması yapıldı. İşte 8 Ağustos atama kararları isim isim tam liste...
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi.
Buna göre, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli 10 mülki idare amirinin yerleri değiştirildi, 13 kaymakam ve 4 vali yardımcısı bakanlık merkezinde değişik görevlere getirildi.
Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli 29 mülki idare amiri ise yapılan değerlendirmeler neticesinde mülkiye müfettişliğine atandı.
Merkezde görev yapan 4 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı.
Söz konusu kararname ile geçen dönemde de uygulanmasına gayret edilen atamalar ile vali yardımcıları kaymakamlık görevine getirilerek bu kapsamda 616 olan vali yardımcısı sayısı 3 yıllık süreç içerisinde 315'e indirildi.