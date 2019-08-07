İşte CHP'lilerin Kaz Dağları yalanını ortaya çıkaran belgeler! Maden ruhsatı 2001'de verilmiş

Yol, baraj, gölet, elektrik hattı gibi hemen hepsinde de benzer ağaç kesimi olmasına rağmen neden bir tepki gösterilmedi? Türkiye, dünyada üretilen 90 madenin 77'sini ticari olarak üretebilecek bir rezerve sahipken, sadece altın ithalatına geçen yıl 8.5 milyar dolar ödedi... Kesilen ağaç sayısı asla 195 bin değil, 13 bin. 2 farklı noktada 14 bin yeni fidan dikildi." dedi. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz da "Ben TEMA'nın ve diğer STK'ların yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Madenin Kaz Dağları'nda olmadığını söyleyince TEMA manşetini değiştirdi. TEMA'nın da birileri tarafından örgütlendiğini düşünüyorum." dedi.