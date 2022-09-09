ABD terörist yuvası olan El Hol Kampını ziyaret ederek, ölen 2 leşe taziyelerini iletti
ABD'den skandal üstüne skandal. Son olarak Türkiye sınırına 20 kilometrelik mesafede YPG terör örgütüne zırlı araçlara karşı kullanmak için füze eğitimi veren ABD, bu kez terör yuvası olan El Hol Kampını ziyaret etti. Ölen iki leş için taziyelerde bulunan ABD, bununla yetinmeyerek birlik mesajı verdi.
09.09.2022 14:34 - Son Güncelleme: 10.09.2022 03:16
Her fırsatta Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermeye devam eden ABD yeni bir skandala daha imza attı. Son olarak ABD Generali Michael "Erik" Kurilla, 9 Eylül'de terörist yuvası olan El Hol Kampını ziyaret etti.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı, 8 Eylül'de El Hol kampında çıkan çatışmada öldürülen iki üyesinin ailelerine taziyelerini ileterek tehlikeyle karşı karşıya ve düşüncelerimiz SDG asker kardeşlerimizle birlikte." açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan, Türkiye sınırındaki skandal tatbikata tepki gösterdi. Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "ABD terör örgütlerine eğitim desteği veriyor." dedi.
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki VİDEO