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Haberler Güncel ABD terörist yuvası olan El Hol Kampını ziyaret ederek, ölen 2 leşe taziyelerini iletti

ABD terörist yuvası olan El Hol Kampını ziyaret ederek, ölen 2 leşe taziyelerini iletti

ABD'den skandal üstüne skandal. Son olarak Türkiye sınırına 20 kilometrelik mesafede YPG terör örgütüne zırlı araçlara karşı kullanmak için füze eğitimi veren ABD, bu kez terör yuvası olan El Hol Kampını ziyaret etti. Ölen iki leş için taziyelerde bulunan ABD, bununla yetinmeyerek birlik mesajı verdi.

09.09.2022 14:34 - Son Güncelleme: 10.09.2022 03:16
SON DAKİKA: ABD Suriye’de terör örgütü YPG ile tatbikat yaptı! Başkan Erdoğan’dan sert tepki: ABD yanlışa devam ediyor

Her fırsatta Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermeye devam eden ABD yeni bir skandala daha imza attı. Son olarak ABD Generali Michael "Erik" Kurilla, 9 Eylül'de terörist yuvası olan El Hol Kampını ziyaret etti.

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SON DAKİKA: ABD Suriye’de terör örgütü YPG ile tatbikat yaptı! Başkan Erdoğan’dan sert tepki: ABD yanlışa devam ediyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) hesabının soyal medya hesabından yapılan skandal paylaşım büyük tepkiye neden olurken, yapılan açıklamada bir kez daha terör örgütlerine olan desteklerini ortaya koydular.

SON DAKİKA: ABD Suriye’de terör örgütü YPG ile tatbikat yaptı! Başkan Erdoğan’dan sert tepki: ABD yanlışa devam ediyor

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı, 8 Eylül'de El Hol kampında çıkan çatışmada öldürülen iki üyesinin ailelerine taziyelerini ileterek tehlikeyle karşı karşıya ve düşüncelerimiz SDG asker kardeşlerimizle birlikte." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA: ABD Suriye’de terör örgütü YPG ile tatbikat yaptı! Başkan Erdoğan’dan sert tepki: ABD yanlışa devam ediyor

Suriye'de YPG/PKK güçlerine destek vermeyi sürdüren ABD, önceki gün de Türkiye'nin Şırnak ilinin karşısındaki Derik vilayetinde PKK/YPG'nin ana unsuru oluşturduğu SDG'ye silahlı eğitim verdi.

SON DAKİKA: ABD Suriye’de terör örgütü YPG ile tatbikat yaptı! Başkan Erdoğan’dan sert tepki: ABD yanlışa devam ediyor

Başkan Erdoğan, Türkiye sınırındaki skandal tatbikata tepki gösterdi. Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "ABD terör örgütlerine eğitim desteği veriyor." dedi.

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki VİDEO

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