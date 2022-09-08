7 bin TL maaşla KPSS şartsız en az lise mezunu memur alımı! Belediyeye 13 farklı meslekten personel alımı başladı! Son başvuru yarın!

BELEDİYEDE İŞE GİRMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Belediyelerde sözleşmeli ya da kadrolu memur olarak çalışılabilir. Bu işlerin bazılarında KPSS şartı aranırken kimilerinde ise KPSS şartı bulunmamaktadır. İŞKUR 'un kurum dışı kamu işçisi alımı ilanlarında farklı illerde belediyelere kadrolu işçi alımı yapıldığı duyurulmakta.