7 bin TL maaşla KPSS şartsız en az lise mezunu memur alımı! Belediyeye 13 farklı meslekten personel alımı başladı! Son başvuru yarın!
İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, Kocaeli Körfez Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere sürekli kadroda en az lise mezunu personel alımı yapılacak.
08.09.2022 17:44 - Son Güncelleme: 09.09.2022 12:55
Belediyeye personel alımı başladı. İş arayan binlerce kişi konu hakkında detayları merak ediyor. 13 farklı meslekten yapılacak alım için KPSS şartı aranmıyor. İşte belediye personel alımı başvuru şartları ve konu hakkında merak edilenler..
BELEDİYEDE İŞE GİRMEK İÇİN NE YAPILMALI?
Belediyelerde sözleşmeli ya da kadrolu memur olarak çalışılabilir. Bu işlerin bazılarında KPSS şartı aranırken kimilerinde ise KPSS şartı bulunmamaktadır. İŞKUR 'un kurum dışı kamu işçisi alımı ilanlarında farklı illerde belediyelere kadrolu işçi alımı yapıldığı duyurulmakta.