Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar! ABD'ye sert YPG tepkisi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada ABD'ye sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan "SDP konusunda malesef ABD'nin bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor. Adlarını Suriye Demokratik Güçleri olarak koyuyorlar. Bu bir kamuflajdır. Malesef ABD bu terör örgütlerine binlerce TIR araç gereç mühimmat bugüne kadar hep gönderdi ve hala gönderiyor." dedi.