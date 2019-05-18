PKK'ya ağır darbe! Van Başkale'de PKK cephaneliği ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda keskin nişancı tüfeği, el bombaları, C-4 patlayıcı, makinali tüfek, mümimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
18.05.2019 19:35
- Son Güncelleme: 18.05.2019 19:35
Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde PKK'lıların metropollerde gerçekleştirileceği değerlendirilen terör eylemlerinde kullanmak üzere araziye gömülü 7 kilo C-4 patlayıcı, 34 el bombası, 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 BKC makineli tüfek, 2 AK-47 makineli tüfek, 1 uzi manineli tabanca,
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