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PKK'ya ağır darbe! Van Başkale'de PKK cephaneliği ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda keskin nişancı tüfeği, el bombaları, C-4 patlayıcı, makinali tüfek, mümimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

18.05.2019 19:35 - Son Güncelleme: 18.05.2019 19:35
PKK'ya ağır darbe! Van Başkale'de PKK cephaneliği ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Çavuş Özcan Canik' operasyonu düzenledi.

PKK'ya ağır darbe! Van Başkale'de PKK cephaneliği ele geçirildi

Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde PKK'lıların metropollerde gerçekleştirileceği değerlendirilen terör eylemlerinde kullanmak üzere araziye gömülü 7 kilo C-4 patlayıcı, 34 el bombası, 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 BKC makineli tüfek, 2 AK-47 makineli tüfek, 1 uzi manineli tabanca,

PKK'ya ağır darbe! Van Başkale'de PKK cephaneliği ele geçirildi

1 işaret tabancası, bin 775 BKC makineli tefek fişeği, 157 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 2 işaret fişeği, 12 roketatar mühimmatı, 43 roketatar sevk fişeği, 4 el bombası fünyesi,

PKK'ya ağır darbe! Van Başkale'de PKK cephaneliği ele geçirildi

1 patlatılmaya hazır amonyumnitrat ve el yapımı patlayıcı, 1 el yapımı patlayıcılarda kullanılan kablo düzenekli 6'lı pil bloğu, 2 kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü,

PKK'ya ağır darbe! Van Başkale'de PKK cephaneliği ele geçirildi

29 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 uzi makinalı tabanca şarjörü, 5 AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 8 tüp, 120 litre benzin,1 jeneratör, 15 metre kablo, 1 demlik ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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