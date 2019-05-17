MEB takvimi: Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? 2019 il içi atama ne zaman?

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları başlıyor. İstedikleri okula il içi yer değiştirme işlemiyle birlikte geçmek isteyen öğretmenlerin merakla beklediği il içi yer değiştirme kontenjanlarının açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanacak olan kontenjan listesi ile birlikte öğretmenler gitmek istedikleri okulun kontenjan bilgisini görüntüleyebilecek ve buna göre başvuru yapabilecek. Peki, öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 il içi atama ne zaman yapılacak? İşte detaylı bilgiler...