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MEB takvimi: Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? 2019 il içi atama ne zaman?

İl içi yer değiştirme başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin aynı şehir içinde farklı bir okula atama yapabilmeleri için başvuruları alınacak. Milli Eğitim Müdürlükleri'nin yayımlayacağı kontenjanlar ile birlikte öğretmenler gitmek istedikleri okulları kontrol edebilecek. Peki, 2019 il içi yer değiştirme ne zaman?

17.05.2019 15:48 - Son Güncelleme: 17.05.2019 15:51
MEB takvimi: Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? 2019 il içi atama ne zaman?

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları başlıyor. İstedikleri okula il içi yer değiştirme işlemiyle birlikte geçmek isteyen öğretmenlerin merakla beklediği il içi yer değiştirme kontenjanlarının açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanacak olan kontenjan listesi ile birlikte öğretmenler gitmek istedikleri okulun kontenjan bilgisini görüntüleyebilecek ve buna göre başvuru yapabilecek. Peki, öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 il içi atama ne zaman yapılacak? İşte detaylı bilgiler...

MEB takvimi: Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? 2019 il içi atama ne zaman?

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019 yılı öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları 21 - 24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak.

MEB takvimi: Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? 2019 il içi atama ne zaman?

İL İÇİ ATAMA NE ZAMAN?

21-24 Mayıs'ta alınan başvuruların ardından atama işlemleri 29 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak.

MEB takvimi: Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? 2019 il içi atama ne zaman?

İL İÇİ İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

MEB tarafından yayınlanan duyuruda, ilişik kesme işlemlerinin 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapılabileceği bildirildi.

MEB takvimi: Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? 2019 il içi atama ne zaman?

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlı çalışma yükümlüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 10 - 14 Haziran 2019 tarihleri araında alınacak.

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