MEB takvimi: Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? 2019 il içi atama ne zaman?
İl içi yer değiştirme başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin aynı şehir içinde farklı bir okula atama yapabilmeleri için başvuruları alınacak. Milli Eğitim Müdürlükleri'nin yayımlayacağı kontenjanlar ile birlikte öğretmenler gitmek istedikleri okulları kontrol edebilecek. Peki, 2019 il içi yer değiştirme ne zaman?
17.05.2019 15:48
- Son Güncelleme: 17.05.2019 15:51
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları başlıyor. İstedikleri okula il içi yer değiştirme işlemiyle birlikte geçmek isteyen öğretmenlerin merakla beklediği il içi yer değiştirme kontenjanlarının açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanacak olan kontenjan listesi ile birlikte öğretmenler gitmek istedikleri okulun kontenjan bilgisini görüntüleyebilecek ve buna göre başvuru yapabilecek. Peki, öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 il içi atama ne zaman yapılacak? İşte detaylı bilgiler...
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