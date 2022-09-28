90 bin taşeronun ağzı kulaklarında! Kadroya alımlar o tarihte başlıyor! Belediye çalışanına, sözleşmeliye kadro şartları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşeron işçi ile ilgili müjde verdi. Bakan Bilgin'in 90 bin taşeron işçinin kadroya alımı hakkında müjdeyi verdi.Peki, 90 bin taşerona ne zaman kadro gelecek? İşte merak edilenler...