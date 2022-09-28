HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul için sarı alarm! O saate dikkat! Sağanak geliyor | 28 Eylül 2022 hava durumu
Hava nasıl olacak? sorusu son günlerde yaşanan bir gün sıcak bir gün soğuk hava nedeniyle cevabı en çok aranan konular arasında yer aldı. Dün öğle saatlerinden itibaren başlayan rüzgar yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve Tekirdağ için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunarak 'sarı' alarm verdi. İstanbul'da da akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök görültülü sağanak yağışın beklendiği bildirildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, akşam saatlerinden sonra Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL İÇİN 18.00'DEN SONRA BEKLENİYOR
Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre saat: 18.00'den itibaren İstanbul'da da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteorolojinin internet sitesinde yer alan beş günlük hava raporu şöyle:
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu kesimi ile İstanbul çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit körfezi çevresinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde İzmir'in Bergama ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra il merkezi ve batı ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı