9 bin TL maaşla DEVLETE MEMUR ALIMI! İş arayanlara YENİ YIL HEDİYESİ! Binlerce kamu personeli aranıyor! O tarihte başlıyor...

Türkiye'de istihdamın yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde yıllık ortalama 890 bin kişi artırılması, nitelikli iş gücü için dijital dönüşüm ve salgın sürecinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara göre çeşitli düzenlemeler yapılması planlanıyor.