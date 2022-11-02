Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik davaya devam edildi! Adnan Oktar kendisini deliliğe vurdu: Bana Allah bir görev verdiyse bunu yaparım
Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davada, Adnan Oktar savunma yaptı. Oktar, savunmasındaki ifadeleriyle dikkat çekti. Oktar savunmasında "Bu olaylar neden oldu neden tutuklandık bu Allah'ın kararıdır, sünnetullahıdır. Bana Allah bir görev verdiyse bunu yaparım. Hiçbir şekilde durduramazlar. Yedi sülaleleri gelse de durduramazlar. Güya beni çocuk korkutur gibi korkutacaklar. 10 bin yıl, 30 bin yıl 100 bin yıl, isterseler asmaya kalksınlar şehit olurum umurumda bile değil. " ifadelerini kullandı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı izleyiciler de takip etti.
Adnan Oktar savunmasında, "Kutsal devletime son derece sadığım. Lise yıllarından beri devlet beni tanır. Benim devletim beni çok iyi tanır. Ben de devletimi çok iyi tanırım. Halen de devletimin emrindeyim. Devletime sadığım. Devletim ne emrederse onu anında yerine getiririm. Mahkemenin huzurunda yemin ediyorum; hiçbir şekilde hayatım boyunca mehdilik iddiam olmayacak vallahi, billahi ve tallahi.
Eğer mehdilik iddiam olursa Allah'ın bütün meleklerini laneti üzerimde olsun. Allah'ın mümin bir kuluyum, ben normal bir insanım olağanüstü bir varlık değilim. Devletin ideolojisi tespit edilmeye çalışıyor. Biz modern ideolojiyi savunduğumuz için Ortaçağ ideolojisini savunanlar bizi kumpasla tutuklattı, konu bu.
Modern İslam'ı savunmam, sahabe İslam'ını savunmam, ehlibeyt inancında olmam, mehdiyi sevmem bu adamları delirtti. Ehlibeytten, mehdiden nefret eder bunlar eskiden beri. Mehdi gelecektir, mehdiyi yenemezler. Ben de mehdinin naçiz bir talebesiyim. Biz de mehdinin hizmetkarıyız. Ben haddimi bilirim, öyle büyük iddialarım yok" dedi.
"BANA ALLAH BİR GÖREV VERDİYSE BUNU YAPARIM"
Oktar savunmasının devamında, "Bu olaylar neden oldu neden tutuklandık bu Allah'ın kararıdır, sünnetullahıdır. Bana Allah bir görev verdiyse bunu yaparım. Hiçbir şekilde durduramazlar. Yedi sülaleleri gelse de durduramazlar. Güya beni çocuk korkutur gibi korkutacaklar. 10 bin yıl, 30 bin yıl 100 bin yıl, isterseler asmaya kalksınlar şehit olurum umurumda bile değil. Kumpasın en adisi, en rezilidir.