Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik davaya devam edildi! Adnan Oktar kendisini deliliğe vurdu: Bana Allah bir görev verdiyse bunu yaparım

"BANA ALLAH BİR GÖREV VERDİYSE BUNU YAPARIM"

Oktar savunmasının devamında, "Bu olaylar neden oldu neden tutuklandık bu Allah'ın kararıdır, sünnetullahıdır. Bana Allah bir görev verdiyse bunu yaparım. Hiçbir şekilde durduramazlar. Yedi sülaleleri gelse de durduramazlar. Güya beni çocuk korkutur gibi korkutacaklar. 10 bin yıl, 30 bin yıl 100 bin yıl, isterseler asmaya kalksınlar şehit olurum umurumda bile değil. Kumpasın en adisi, en rezilidir.