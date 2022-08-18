8.200 TL maaşla en az lise mezunu, KPSS şartsız personel alımı! İŞKUR 2022 Ağustos ilanları ortaya döküldü! Çağrı merkezi, güvenlik, beden işçisi...
İŞKUR tarafından Ağustos ayı ilanları yayınlandı. İş arayan birçok kişi ise başvurular için detayları merak ediyor. En az 7-8 bin TL maaşla temizlik görevlisi, çağrı merkezi personeli, güvenlik görevlisi, büro memuru, beden işçisi alımı ilanları yayınlanmaya başladı. İŞKUR'un resmi sitesine üye olunduktan sonra siz de açılan tüm ilanları kolaylıkla görüntüleyebilir ve kimlik bilgilerinizi girdikten sonra başvuruda bulunabilirsiniz. 81 ilde yer alan açık pozisyonlar ve İŞKUR hakkında tüm detayları sizler için derledik. İşte İŞKUR Ağustos 2022 ilanları ve konu hakkında merak edilenler...
İŞKUR tarafından açılan iş ilanları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Oldukça iyi maaşla temizlik görevlisi, çağrı merkezi personeli, güvenlik görevlisi, büro memuru, beden işçisi alımı ilanlarını görenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte İŞKUR tarafından paylaşılan ilanlar ve konu hakkında tüm merak edilenler...
İŞKUR PERSONEL ALIMI NASIL YAPILIR?
Bu kapsamda ikinci bir duyuruya kadar başvurusu devam eden ve yeni ilan edilecek tüm kamu işçi alım ilanlarına başvurular https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak veya E-devlet ve Alo 170 hattı üzerinden alınacaktır.
KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİ ÖZEL ŞARTLARI
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak.
2. 2020 KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
3. Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi dolmamış silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. (Not: Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı veya Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasının tam ve okunaklı bir şekilde ön ve arka yüzlerinin ikisini birden Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
4. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
5. Erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisinin boyunun 170 cm'den, Kadın Koruma ve Güvenlik Görevlisinin boyunun ise 160 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
6. Gece ve gündüz iç-dış mekânda vardiyalı sistemde ve her türlü hava şartlarında çalışmaya engel durumu olmamak ve bu şartlarda çalışmayı kabul etmek.