CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetiminin İstanbul’u getirdiği durum içler acısı! Yürümeyen merdivenler çalışmayan asansörler...

Her gün yüz binlerce kişinin kullandığı 8 metro, 1 metrobüs, 1 tramvay hattında çalışmadığı için sıcak yaz günlerinde vatandaşların daha çok yorulmasına neden olan asansör ve yürüyen merdivenleri derlendi.

10 ÇALIŞMAYAN ASANSÖR İLE YENİKAPI-HACI OSMAN METRO HATTI 1. SIRADA

24 kilometre uzunluğundaki M2 Yenikapı-Seyrantepe-HacıOsman Metro Hattı'nda 16 istasyon bulunuyor ve Sarıyer'i Taksim'e, Aksaray'a bağlıyor. İstanbul'da en çok yolcu sirkülasyonunun yaşandığı bu ana hatta 48 yürüyen merdiven, 10 asansör ve 5 yürüyen bant çalışmıyor.