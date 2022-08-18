CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin İstanbul'u getirdiği durum içler acısı! Yürümeyen merdivenler çalışmayan asansörler...
Yerel seçimlerde göreve gelen ve yönetimiyle İstanbulluları canından bezdiren CHP'li İBB'ye bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarındaki yürüyen merdivenler ve asansörler çalışmıyor. Özellikle yaşlı, çocuklu ve engelliler başta olmak üzere bir kısmı uzun zamandır çalışmayan asansör ve merdivenlere isyan ediyor.
Her gün yüz binlerce kişinin kullandığı 8 metro, 1 metrobüs, 1 tramvay hattında çalışmadığı için sıcak yaz günlerinde vatandaşların daha çok yorulmasına neden olan asansör ve yürüyen merdivenleri derlendi.
10 ÇALIŞMAYAN ASANSÖR İLE YENİKAPI-HACI OSMAN METRO HATTI 1. SIRADA
24 kilometre uzunluğundaki M2 Yenikapı-Seyrantepe-HacıOsman Metro Hattı'nda 16 istasyon bulunuyor ve Sarıyer'i Taksim'e, Aksaray'a bağlıyor. İstanbul'da en çok yolcu sirkülasyonunun yaşandığı bu ana hatta 48 yürüyen merdiven, 10 asansör ve 5 yürüyen bant çalışmıyor.
Hacı Osman 3, Darüşşafaka, Gayrettepe, İTÜ Ayazağa, Seyrantepe, Şişli-Mecidiyeköy, Taksim ve 4. Levent istasyonlarında birer asansör hizmet vermiyor.
Yürüyen merdiven konusunda da megakentte yaşayanları en çok mağdur eden yine bu hat. Darüşşafaka 8, Gayrettepe 3, Hacı Osman 17, Haliç 1, İTÜ-Ayazağa 2, Levent 4, Sanayi Mahallesi 1, Şişli-Mecidiyeköy 4, Yenikapı 6, 4. Levent istasyonu 2 olmak üzere toplam 48 yürüyen merdiven hizmet dışı.
Yürüyen bantlardan ise Seyrantepe İstasyonu'ndaki 4'ünün, Darüşşafaka'da ise 1'inin arızalı olduğu görüldü.
M4 KADIKOY-TAVŞANTEPE METRO HATTI: 37 MERDİVEN YÜRÜMÜYOR
26,2 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyon barındıran M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda ise 37 yürüyen merdiven ile 2 asansör çalışmıyor.
Huzurevi ve Pendik İstasyonu'ndaki çalışmayan 1'er asansör Anadolu yakasında yolculuk yapanları daha da yoruyor.
Yine Gülsuyu ve Hastane-Adliye'de 5'er, Maltepe ve Esenkent'te 4'er, Ünalan ve Kozyatağı'nda 3'er, Ayrılık Çeşmesi, Tavşantepe, Yakacık, Göztepe ve Yenisahra'da 2'şer, Bostancı, Pendik ve Huzurevi'nde 1'er yürüyen merdivenin arızalı olduğu belirlendi.
M1B YENİKAPI-KİRAZLI METRO HATTI
Yaklaşık 27 kilometre uzunluğundaki hat 8'i yer altında olmak üzere 13 istasyon ile hizmet veriyor.
Bu hatta seyahat edenler ise en çok Menderes İstasyonu'nda yoruluyor çünkü burada 1 asansör ile 2 yürüyen merdiven hareket etmiyor.