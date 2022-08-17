Ordu'dan Suriye'ye! Komandolar dualarla uğurlandı
Sınır hattında yuvalanan teröristlere yönelik olası harekat öncesi sınıra komando takviyesi gerçekleştirildi. Ordu'nun Fatsa ilçesinden 120 komando, Suriye Görev Gücü'nde görev almak üzere dualarla uğurlandı.
17.08.2022 16:32 - Son Güncelleme: 17.08.2022 16:34
"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Ordu'nun Fatsa ilçesindeki komandolar, görev yerlerine doğru yola çıktı.
Türk askerinin ülkenin bekası ve mazlum insanların yaşaması için gece gündüz, kar kış demeden büyük bir özveri ile yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla çalıştığını belirten Öksüz, "Bu başarıda askerlerimizin ailelerinin başarısı da oldukça büyüktür. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da silah arkadaşlarımıza dualarınızı esirgemeyin. Onlar sizlerin dualarıyla her türlü zorluğu aşacaklardır." dedi.