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Ordu'dan Suriye'ye! Komandolar dualarla uğurlandı

Sınır hattında yuvalanan teröristlere yönelik olası harekat öncesi sınıra komando takviyesi gerçekleştirildi. Ordu'nun Fatsa ilçesinden 120 komando, Suriye Görev Gücü'nde görev almak üzere dualarla uğurlandı.

17.08.2022 16:32 - Son Güncelleme: 17.08.2022 16:34
Ordu’dan Suriye’ye! Komandolar dualarla uğurlandı

"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Ordu'nun Fatsa ilçesindeki komandolar, görev yerlerine doğru yola çıktı.

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Ordu’dan Suriye’ye! Komandolar dualarla uğurlandı

Suriye'ye gidecek Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Perşembe Jandarma Komando Taburu için uğurlama töreni düzenlendi.

Ordu’dan Suriye’ye! Komandolar dualarla uğurlandı

Fatsa ilçesindeki komando taburunda düzenlenen törende bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Suriye'de askeriyle, jandarmasıyla, polisiyle ve tüm güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Ordu’dan Suriye’ye! Komandolar dualarla uğurlandı

Türk bayrağını semalarda ebediyen dalgalandırmak için her zaman olduğu gibi yılmadan çalışacaklarına vurgu yapan Öksüz, bu kutsal mücadeleyi kazanacaklarını ifade etti.

Ordu’dan Suriye’ye! Komandolar dualarla uğurlandı

Türk askerinin ülkenin bekası ve mazlum insanların yaşaması için gece gündüz, kar kış demeden büyük bir özveri ile yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla çalıştığını belirten Öksüz, "Bu başarıda askerlerimizin ailelerinin başarısı da oldukça büyüktür. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da silah arkadaşlarımıza dualarınızı esirgemeyin. Onlar sizlerin dualarıyla her türlü zorluğu aşacaklardır." dedi.

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