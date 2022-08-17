Ordu’dan Suriye’ye! Komandolar dualarla uğurlandı

Türk askerinin ülkenin bekası ve mazlum insanların yaşaması için gece gündüz, kar kış demeden büyük bir özveri ile yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla çalıştığını belirten Öksüz, "Bu başarıda askerlerimizin ailelerinin başarısı da oldukça büyüktür. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da silah arkadaşlarımıza dualarınızı esirgemeyin. Onlar sizlerin dualarıyla her türlü zorluğu aşacaklardır." dedi.