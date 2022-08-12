800 TL ile 3 gün tatil fırsatı! Yemek, konaklama bedava! 18-30 yaşa yok böyle fırsat! Tüm illerde başladı!

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Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler için 81 ilde seçilen KYK yurtlarındaki ücretsiz konaklama imkanı uygulaması ilgi görüyor. Edirne'deki Sultan Çelebi Mehmet Yurdu da kente gelen gençlere konaklama imkanı sunuyor. Uygulamayla yurtta konaklayan öğrencilerden biri de yaz tatilini önceki yıllarda çadır kurarak geçiren Sakarya Üniversitesi öğrencisi İbrahim Ethem Yıldırım oldu. 3 gün boyunca oldukça uygun fiyata yapılan tatilin detayları merak edildi. Peki, KYK ücretsiz yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK ücretsiz yurt başvurusu şartları neler? İşte merak edilenler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlerin 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz şekilde konaklayabileceklerinin müjdesini verdiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "(Seyehatsever.gsb.gov.tr) adresi bugün itibarıyla yayına başladı. 81 ilimizdeki öğrenci yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında genç seyyahları bekliyor. Tüm gençlerimize yaz döneminde ömürleri boyunca unutamayacakları, keyifli, öğretici ve heyecan dolu yolculuklar temenni ediyorum" diye konuştu. Gençler için 81 ilde seçilen KYK yurtlarındaki ücretsiz konaklama imkanı uygulamasına ilgi oldukça arttı.
Uygulamayla yurtta konaklayan öğrencilerden biri de yaz tatilini önceki yıllarda çadır kurarak geçiren Sakarya Üniversitesi öğrencisi İbrahim Ethem Yıldırım oldu.
Kentin tarihi ve turistik yerlerini gün içinde gezdikten sonra yurtta konaklayan Yıldırım, AA muhabirine, bu seneki tatiline kıyı bölgelerden başladığını belirtti.