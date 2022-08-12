800 TL ile 3 gün tatil fırsatı! Yemek, konaklama bedava! 18-30 yaşa yok böyle fırsat! Tüm illerde başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlerin 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz şekilde konaklayabileceklerinin müjdesini verdiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "(Seyehatsever.gsb.gov.tr) adresi bugün itibarıyla yayına başladı. 81 ilimizdeki öğrenci yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında genç seyyahları bekliyor. Tüm gençlerimize yaz döneminde ömürleri boyunca unutamayacakları, keyifli, öğretici ve heyecan dolu yolculuklar temenni ediyorum" diye konuştu. Gençler için 81 ilde seçilen KYK yurtlarındaki ücretsiz konaklama imkanı uygulamasına ilgi oldukça arttı.