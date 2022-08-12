Enerjide tarihi meydan okuma! Tehditlerle nasıl başa çıkıldı?

Türkiye yılda 50 milyar dolar enerji ithal ediyor. Cari dengemizdeki en büyük yük enerji ithalat rakamları.

Son 10 yılda içeriden ve dışarıdan yükselen "Yapamazsınız", "Alamazsanız", "Arayamazsanız" seslerine inat 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemisiyle dünyanın en büyük ve modern enerji filolarından birini kurma sebebimiz de tam olarak bu.

2030'lı yıllara cari açık problemini çözmüş, enerji ihraç eden ve ekonomide tam bağımsız hale gelmiş bir ülke olarak girmek.

Sadece dünyanın hayranlıkla izlediği bir gemi filosu kurmadık bu süreçte. Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ileten Türk Akım ve Azerbaycan ile hayata geçirdiğimiz TANAP projeleri ile enerjide merkez ülke haline geldik.