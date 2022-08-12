Enerjide tarihi meydan okuma! Tehditlerle nasıl başa çıkıldı?
Türkiye'nin 4 sondaj gemisinden en büyüğü Abdülhamid Han 9 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle görev yerine uğurlandı. Türkiye batının tehditlerine rağmen büyük bir meydan okumayla Mavi Vatan'daki kaynaklarını çıkarmak için geri adım atmadı. Enerjideki büyük meydan okumanın miladı ise 2015 yılı oldu. Berat Albayrak kaleme aldığı "Burası Çok Önemli!" kitabında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde Türkiye'nin enerji hamlesine yönelik Batı'dan yapılan tehdidi yazmıştı. İşte Enerjide maruz kaldığımız tehditler ve 4. sondaj gemimizin uğurlanması ile yaptığımız büyük meydan okuma...
Türkiye'nin 4 sondaj gemisinden en büyüğü Abdülhamid Han 9 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle görev yerine uğurlandı.
Enerjideki büyük meydan okumanın miladı ise 2015 yılı oldu. Berat Albayrak kaleme aldığı "Burası Çok Önemli!" kitabında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde Türkiye'nin enerji hamlesine yönelik Batı'dan yapılan tehdidi yazmıştı.
Konuya ilişkin Milliyet Yazarı Zafer Şahin de dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Şahin yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye tarihin bu döneminde savunma sanayiinde ve dış politikada attığı cesur adımlarla kendisini dar bir paranteze hapsetmeye çalışan küresel emperyalizme karşı adeta meydan okuyor.
Bu iki başlığa paralel olarak bir büyük meydan okuma mücadelesi de enerjide veriliyor.
Enerjide atılan her adım kritik, çünkü cari açık problemini çözemeyen bir ülkenin ekonomik bağımsızlığını elde etmesi imkansız.
Türkiye yılda 50 milyar dolar enerji ithal ediyor. Cari dengemizdeki en büyük yük enerji ithalat rakamları.
Son 10 yılda içeriden ve dışarıdan yükselen "Yapamazsınız", "Alamazsanız", "Arayamazsanız" seslerine inat 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemisiyle dünyanın en büyük ve modern enerji filolarından birini kurma sebebimiz de tam olarak bu.
2030'lı yıllara cari açık problemini çözmüş, enerji ihraç eden ve ekonomide tam bağımsız hale gelmiş bir ülke olarak girmek.
Sadece dünyanın hayranlıkla izlediği bir gemi filosu kurmadık bu süreçte. Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ileten Türk Akım ve Azerbaycan ile hayata geçirdiğimiz TANAP projeleri ile enerjide merkez ülke haline geldik.