Deterjan Pazarı skandalında yeni detaylar! 500 milyon TL buhar oldu

ÜYELERİ SUÇLADI

Kocabaş açıklamasında, "Şirket kapanırsa ödeme yapamayız. Ödemenin gecikmesinin ana sebebi; iki aydır bu olaylar yüzünden iş yapamamak. Para kaynaklarımız kesildi. Hiçbir banka bizimle çalışmak istemedi. Ödemeleri yakın zamanda yapamam. Üç ay süre istiyorum. Herkes bekleyecek. Beklemeyenlerle hır-gür edeceğiz. Herkes kendinde hata arasın. 'Ben kredi çektim ödeme yapamıyorum' diyorlar. Ben mi sana kredi al dedim?" diye konuştu.