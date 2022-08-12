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Deterjan Pazarı skandalında yeni detaylar! 500 milyon TL buhar oldu

Ünlü isimlerle videolar çekip yaklaşık 40 bin kişinin parasını alan Deterjan Pazarı adlı saadet zinciri çöktü. Vatandaşın yaklaşık 500 milyon TL'si buhar oldu. Suç duyurusunun ardından önce firma hakkında soruşturma başlatıldı, ardından da bir operasyon düzenlendi. 40 bin kişi kendilerine en geç 90 gün içerisinde yapılması gereken ödemelerin yapılmadığını iddia ederken soruşturmanın seyri büyük merak konusu.

12.08.2022 15:49 - Son Güncelleme: 12.08.2022 15:49
Deterjan Pazarı skandalında yeni detaylar! 500 milyon TL buhar oldu

"Deterjan Pazarı" adlı saadet zinciri, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın kurduğu Çiftlik Bank'a dönüştü. Yaklaşık 40 bin kişinin 500 milyon lirası buhar oldu.

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Deterjan Pazarı skandalında yeni detaylar! 500 milyon TL buhar oldu

Süleyman Kocabaş, "Deterjan Pazarı" adlı sistemle üyelere deterjan hammaddeleri satıyordu. Kocabaş, üyelerin bunu 'banyo topu' haline getirmesini istiyor ve üç katı fiyatla geri almayı garanti ediyordu. Ancak sistem çöktü ve Kurban Bayramı itibarıyla ödemeler yapılmamaya başlandı. Üyeler paralarını geri istedi, firma cevap veremedi. Posta'nın haberine göre ortadan kaybolan Süleyman Kocabaş önceki akşam sosyal medyadan videolu bir açıklama yaptı.

Deterjan Pazarı skandalında yeni detaylar! 500 milyon TL buhar oldu

ÜYELERİ SUÇLADI
Kocabaş açıklamasında, "Şirket kapanırsa ödeme yapamayız. Ödemenin gecikmesinin ana sebebi; iki aydır bu olaylar yüzünden iş yapamamak. Para kaynaklarımız kesildi. Hiçbir banka bizimle çalışmak istemedi. Ödemeleri yakın zamanda yapamam. Üç ay süre istiyorum. Herkes bekleyecek. Beklemeyenlerle hır-gür edeceğiz. Herkes kendinde hata arasın. 'Ben kredi çektim ödeme yapamıyorum' diyorlar. Ben mi sana kredi al dedim?" diye konuştu.

Deterjan Pazarı skandalında yeni detaylar! 500 milyon TL buhar oldu

KOCABAŞ GÖZALTINDA

Deterjan Pazarı firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ve 7 yöneticisi, savcılığın başlattığı Dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Polis ekipleri, gözaltına alınan toplam 8 kişiye ait 10 ev ve firmaya ait 4 iş yerinde arama başlattı. Operasyon kapsamında Süleyman Kocabaş ve 7 yönetici gözaltına alındı.

Deterjan Pazarı skandalında yeni detaylar! 500 milyon TL buhar oldu

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın kurduğu Çiftlik Bank'tan da batma sürecinde benzer açıklamalar gelmişti. Mehmet Aydın 2 milyar liralık Vurgun yapıp kaçtıktan sonra, "Şikayetler yüzünden şirkete el konunca ödemeleri yapamadık" demişti.

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