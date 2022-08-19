8 bin TL maaşla BANKALARA PERSONEL ALIMI! Lise mezunu olmak yeterli! 2022 şoför, şube asistanı ilanları, çağrı merkezi ve satış personeli...

Bankalar tarafından yayınlanan iş ilanları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler banka personel alımı ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. Birçok farklı kadroda yapılacak alımlar için şartlar ve detaylar merak ediliyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...