8 bin TL maaşla BANKALARA PERSONEL ALIMI! Lise mezunu olmak yeterli! 2022 şoför, şube asistanı ilanları, çağrı merkezi ve satış personeli...
Bankalara personel alımı için ilanlar yayınlanmaya başladı. Birçok farklı pozisyon için açılan ilanlara başvurmak isteyenler konuyla ilgili detayları merak etti. Makam şoförü, çağrı merkezi personeli, telefonda satış personeli, tahsilat temsilcisi, şube asistanı gibi pozisyonlar için en az lise mezunu olma şartı bulunuyor. 7,8 ve 9 bin lira gibi maaşlarla siz de bankalarda çalışabilirsiniz. Bankalar tarafından gerçekleştirilen alımlar için gerekli şartları ve kontenjanları sizler için derledik. İşte 2022 bankalara personel alımı başvurusu ve konu hakkında tüm merak edilenler...
19.08.2022 18:31 - Son Güncelleme: 19.08.2022 18:31
Bankalar tarafından yayınlanan iş ilanları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler banka personel alımı ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. Birçok farklı kadroda yapılacak alımlar için şartlar ve detaylar merak ediliyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...