Ve netleşti! Bu ceza ev sahiplerinin canını yakacak! Kiracılar bir yıllık kiranızı geri alabilirsiniz!

Avukat Sinan Bora, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Evin ihtiyaç sebebiyle tahliye edilmesi halinde, Türk Borçlar Kanunu'nun 355. hükmü gereği, evin eski kiracıdan başkasına kiralanması 3 yıl süreyle yasaklanmıştır. Bu gibi hallerde ev sahipleri eski kiracısına, son yıl aldığı 1 yıllık kira bedelinden az olmayacak kadar tazminat öder. Bunun yanında Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesinde düzenlenen 'fiyatları etkileme suçu' da oluşuyor. Kiracılar kendilerinden fahiş zam isteyen ev sahipleri ve emlakçılar hakkında suç duyurusunda bulunabilir" ifadelerini kullandı.