Ve netleşti! Bu ceza ev sahiplerinin canını yakacak! Kiracılar bir yıllık kiranızı geri alabilirsiniz!
Ev kiralarında meydana gelen artış sebebiyle ev sahipleri kiracıları çıkararak yeniden kiraya vermek istiyor. Bu nedenle çeşitli yöntemlere başvuran ev sahiplerinin özellikle sıklıkla kullandığı bahanelerden biri de kızım gelecek, oğlum taşınacak gibi bahaneler oluyor. Bu durumda se kiracıların evden çıkmaktan başka çaresi kalmıyor.
20.08.2022 08:55 - Son Güncelleme: 20.08.2022 08:55
Avukat Sinan Bora, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Evin ihtiyaç sebebiyle tahliye edilmesi halinde, Türk Borçlar Kanunu'nun 355. hükmü gereği, evin eski kiracıdan başkasına kiralanması 3 yıl süreyle yasaklanmıştır. Bu gibi hallerde ev sahipleri eski kiracısına, son yıl aldığı 1 yıllık kira bedelinden az olmayacak kadar tazminat öder. Bunun yanında Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesinde düzenlenen 'fiyatları etkileme suçu' da oluşuyor. Kiracılar kendilerinden fahiş zam isteyen ev sahipleri ve emlakçılar hakkında suç duyurusunda bulunabilir" ifadelerini kullandı.