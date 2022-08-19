Vav TV İzle
Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri açılış öncesi 'zam' eylemi yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri açılış öncesi 'zam' eylemi yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışı öncesi belediye işçileri, 'ek zam' eylemi yaptı. İşçiler eylem yaptıkları sırada açılış alanına gelen Kılıçdaroğlu'nun aracı işçilerin olduğu bölgeden hızla ilerleyerek uzaklaştı.

19.08.2022 17:08 - Son Güncelleme: 19.08.2022 17:11
Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri açılış öncesi ’zam’ eylemi yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışı öncesi belediye işçileri, 'ek zam' eylemi yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri açılış öncesi ’zam’ eylemi yaptı

Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan DİSK üyesi yaklaşık 600 işçi, daha önce maaşlarının yetersiz kaldığını gerekçe göstererek, 2 kez eylem yapıp, ek zam talebinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri açılış öncesi ’zam’ eylemi yaptı

Ek zam taleplerinden sonuç alamayan işçiler, Kılıçdaroğlu'nun açılışını yapacağı belediyenin yeni hizmet binası yakınlarında bir kez daha toplantı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri açılış öncesi ’zam’ eylemi yaptı

Ek zam talebini yineleyen işçiler, belediye binasının önüne yürüyüşe geçti. Polisin oluşturduğu kontrol noktasına yürüyen işçilere, çevredeki bir kişi tepki gösterdi. Bunun üzerine bu kişi ile işçiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri açılış öncesi ’zam’ eylemi yaptı

İşçiler, polis kontrol geçirildikten sonra açılışın yapılacağı alanın arka bölümüne alındı.


SON DAKİKA