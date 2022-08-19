Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri açılış öncesi 'zam' eylemi yaptı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışı öncesi belediye işçileri, 'ek zam' eylemi yaptı. İşçiler eylem yaptıkları sırada açılış alanına gelen Kılıçdaroğlu'nun aracı işçilerin olduğu bölgeden hızla ilerleyerek uzaklaştı.
19.08.2022 17:08 - Son Güncelleme: 19.08.2022 17:11
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışı öncesi belediye işçileri, 'ek zam' eylemi yaptı.