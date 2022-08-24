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Haberler Güncel 1.5 - 8 saat sürebilir! İstanbul'u etkileyecek elektrik kesintisi: Bağcılar, Eyüpsultan, Fatih... Mahalle mahalle sokak sokak tüm detaylar

1.5 - 8 saat sürebilir! İstanbul'u etkileyecek elektrik kesintisi: Bağcılar, Eyüpsultan, Fatih... Mahalle mahalle sokak sokak tüm detaylar

İstanbul'daki elektrik kesintisi herkes tarafından araştırılır oldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul'un 12 ilçesine çeşitli saat aralıklarıyla elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Beyoğlu, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece kesintinin yaşanacağı ilçeler arasında. Peki, hangi saat aralıklarında elektrikler kesilecek? İşte mahalle mahalle sokak sokak İstanbul'daki elektrik kesintisine dair merak edilen tüm detaylar...

24.08.2022 00:40 - Son Güncelleme: 24.08.2022 00:41
1.5 - 8 saat sürebilir! İstanbul’u etkileyecek elektrik kesintisi: Bağcılar, Eyüpsultan, Fatih... Mahalle mahalle sokak sokak tüm detaylar

İstanbul'un 12 ilçesinde yapılacak olan elektrik kesintisi İstanbullular tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

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1.5 - 8 saat sürebilir! İstanbul’u etkileyecek elektrik kesintisi: Bağcılar, Eyüpsultan, Fatih... Mahalle mahalle sokak sokak tüm detaylar

12 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ: 1.5 İLE 8 SAAT ARASI SÜREBİLİR
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 24 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un 12 ilçesine çeşitli saat aralıklarıyla elektrik verilmeyeceğini açıkladı.

1.5 - 8 saat sürebilir! İstanbul’u etkileyecek elektrik kesintisi: Bağcılar, Eyüpsultan, Fatih... Mahalle mahalle sokak sokak tüm detaylar

Elektrik kesintilerinin süresinin ise 1.5 ile 8 saat arasında değişiklik göstereceği bildirildi.

1.5 - 8 saat sürebilir! İstanbul’u etkileyecek elektrik kesintisi: Bağcılar, Eyüpsultan, Fatih... Mahalle mahalle sokak sokak tüm detaylar

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeler şöyle:

Beyoğlu, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece

1.5 - 8 saat sürebilir! İstanbul’u etkileyecek elektrik kesintisi: Bağcılar, Eyüpsultan, Fatih... Mahalle mahalle sokak sokak tüm detaylar

İşte BEDAŞ tarafından yayımlanan ilçe ilçe saat saat kesinti bilgileri....

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