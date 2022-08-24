1.5 - 8 saat sürebilir! İstanbul'u etkileyecek elektrik kesintisi: Bağcılar, Eyüpsultan, Fatih... Mahalle mahalle sokak sokak tüm detaylar
İstanbul'daki elektrik kesintisi herkes tarafından araştırılır oldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul'un 12 ilçesine çeşitli saat aralıklarıyla elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Beyoğlu, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece kesintinin yaşanacağı ilçeler arasında. Peki, hangi saat aralıklarında elektrikler kesilecek? İşte mahalle mahalle sokak sokak İstanbul'daki elektrik kesintisine dair merak edilen tüm detaylar...
24.08.2022 00:40 - Son Güncelleme: 24.08.2022 00:41
İstanbul'un 12 ilçesinde yapılacak olan elektrik kesintisi İstanbullular tarafından merakla araştırılmaya başlandı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeler şöyle:
Beyoğlu, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece