Milyonları yakından ilgilendiriyor! Bakan Kirişci müjdeyi verdi! Sosyal güvence çalışmaları başladı... Kimleri kapsayacak?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci milyonları yakından ilgilendiren müjdeyi verdi. Bakan Kirişci sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için sosyal güvence çalışamları içerisinde olduklarını belirterek, özellikle hanım kardeşlerimiz, genç kardeşlerimizi sosyal güvenceye kavuşturarak aileyi kırsalda tutmanın çabası içerisinde olacaklarını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bakanlık olarak kırsala dönüşe önem verdiklerini vurgulayarak, "Bakanlık olarak bizim kırsalla ilgili bir derdimiz var. Diyoruz ki, kentte yaşayanlar kırsala dönsünler ama bu kırsala dönüş bu sefer kırsaldan kente olduğu gibi, hani kentte varoşlar oluşturduk ya, kırsalda da bir gelişigüzellik olmasın diyoruz." ifadelerini kullandı.
"Biz zeytinyağını ve tereyağını sırf modernite adına, ki bunun bir modernlik olmadığını daha sonra öğrendik ama margarine tercih etmiştik hatırlarsanız. Ama sonra öğrendik ki ya bizim zeytinyağı ve tereyağı bizim kurtuluşumuz için, hastalıklardan ari bir yaşam, vücudumuz için vazgeçilmez bir şeymiş. Yine modernlik adına, yine tırnak içerisinde 'çağdaşlık' adına biz kırsalı terk ettik. Ve kentte bir marifet varmış, kentin bir mahareti varmış gibi kente göç ettik. Halbuki bizim kırsalda bir kültürümüz vardı. Kırsalın kültürünü kırsalda bıraktık. Yeni bir kültürmüş gibi kent kültürüne de tepki göstererek, kendimizce bir yapı oluşturmaya çalıştık.