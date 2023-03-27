6 Nisan Dolunay'ından etkilenecek 4 burç belli oldu! Şans kabuğunu yumruklarınızla kıracaksınız! Zenginlik, para kapısı o tarihte açılacak!
6 Nisan 2023 Terazi burcunun 16 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Pembe Dolunay olarak da bilinen bu Dolunay'da hangi burçları nelerin beklediği belli oldu. Astrologlar 6 Nisan Dolunay'ından iyi kötü etkilenecek burçları açıkladı. 5 burç şans kabuğunuzu yumruklarınızla kıracaksınız! Para, zenginlik ne varsa size gelecek! Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak...
27.03.2023 17:18 - Son Güncelleme: 27.03.2023 17:29
Burç yorumlarını yakından takip edenler 6 Nisan Dolunay'ından etkilenecek burçları araştırmaya başladı. Nisan ayının yaklaşmasıyla beraber Dolunay'ın hangi burçları nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Peki 6 Nisan 2023 Dolunay Başak, Koç, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa burcunu nasıl etkileyecek?
İşte Astrologların 6 Nisan Dolunay yorumları;
''Maddi güvencenin öne çıktığı bir dönem. İlişkilerde, evliliklerde parasal paylaşımlar olabilir, kazançlarla, ticari girişimlerimiz, anlaşmalarımız, sözleşmelerimizle ilgili maddi beklentilerimiz olabilir.