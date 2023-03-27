TOKİ İSTANBUL ARSA KURA SONUÇLARI | 2023 İlk Evim İstanbul TOKİ arsa kura çekimi CANLI İZLE! ASİL-YEDEK kazananlar PDF isim listesi!
TOKİ arsa kura çekimi sonuç sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün itibariyle arsa kuraları çekilmeye başlandı. TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları ve kazanan isim listesi canlı yayın ekranı ile takip edilebiliyor. 27 Mart günü arsa kuraları İstanbul ili asil ve yedek kazananları sizler için derledik. İşte TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları...
27.03.2023 10:39 - Son Güncelleme: 27.03.2023 10:44
TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. 27 Mart günü arsa kuraları İstanbul iliyle devam ediyor. TOKİ arsa çekilişi canlı yayın ve noter huzurunda TOKİ YouTube sayfası üzerinden de paylaşılıyor. İşte TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi!
İSTANBUL TOKİ ARSA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamında müstakil arsa kura çekilişi belirlenen illerle sürüyor. 27 Mart günü de İstanbul TOKİ arsa çekilişi sonucu ve kazanan isim listesi netleşecek.
TOKİ İstanbul merkez ilk evim 10000 müstakil arsa kuraları http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabından canlı olarak yayınlanıyor.