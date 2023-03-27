TOKİ İSTANBUL ARSA KURA SONUÇLARI | 2023 İlk Evim İstanbul TOKİ arsa kura çekimi CANLI İZLE! ASİL-YEDEK kazananlar PDF isim listesi!

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. 27 Mart günü arsa kuraları İstanbul iliyle devam ediyor. TOKİ arsa çekilişi canlı yayın ve noter huzurunda TOKİ YouTube sayfası üzerinden de paylaşılıyor. İşte TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi!