Dünyanın en muhteşem 100 şehri duyuruldu! Türkiye'den 3 şehir zirveye demir attı

Euromonitor'un son araştırması Türkiye'nin benzersiz kültürel ve doğal zenginlikleriyle donanmış şehirlerinin dünya turizminde önemli bir yer edindiğini açıkça gözler önüne seriyor. Bu araştırmada zengin tarihleri, kültürel mirası ve nefes kesen doğal güzellikleriyle öne çıkan üç şehri turistlerin gözdesi konumunda.
Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, dünyanın en güzel 100 şehrini belirlediği kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye çeşitlilik ve zenginlik açısından dünya çapında önemli bir konuma sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.
İşte dünyanın en güzel şehirleri...
Paris
Dubai
Madrid