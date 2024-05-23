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Dünyanın en muhteşem 100 şehri duyuruldu! Türkiye'den 3 şehir zirveye demir attı

Euromonitor'un son araştırması Türkiye'nin benzersiz kültürel ve doğal zenginlikleriyle donanmış şehirlerinin dünya turizminde önemli bir yer edindiğini açıkça gözler önüne seriyor. Bu araştırmada zengin tarihleri, kültürel mirası ve nefes kesen doğal güzellikleriyle öne çıkan üç şehri turistlerin gözdesi konumunda.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 08:38 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 08:37
Dünyanın en muhteşem 100 şehri duyuruldu! Türkiye’den 3 şehir zirveye demir attı 1

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, dünyanın en güzel 100 şehrini belirlediği kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye çeşitlilik ve zenginlik açısından dünya çapında önemli bir konuma sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Dünyanın en muhteşem 100 şehri duyuruldu! Türkiye’den 3 şehir zirveye demir attı 2

İşte dünyanın en güzel şehirleri...

Dünyanın en muhteşem 100 şehri duyuruldu! Türkiye’den 3 şehir zirveye demir attı 3

Paris
Dubai
Madrid

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