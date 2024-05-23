Dünyanın en muhteşem 100 şehri duyuruldu! Türkiye'den 3 şehir zirveye demir attı

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Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, dünyanın en güzel 100 şehrini belirlediği kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye çeşitlilik ve zenginlik açısından dünya çapında önemli bir konuma sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.