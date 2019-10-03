4. Etnospor Kültür Festivali başladı! Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini bekliyor...

Festivale katılan çocuklar ve gençlere seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yüzlerce yıl ecdadımız teknolojide, bilimde, sanatta, edebiyatta dünyaya öncülük ederken kültürümüzü yücelterek yaptılar. Millet olarak, 'Artık biz yapamayız. Biz bu halimizle kaybetmeye mahkumuz. Biz asla filancalarını geçemeyiz' diye düşünmeyeceğiz. Kendi kimliğimizi, kültürümüzü kuşanacağız. Öncelikle biz olacağız. Bize ait olana sahip çıkacağız. O zaman bizim kültürel kodumuz olan ideamıza, öz güvenimize kavuşacağız. Çocuklar, gençler! Ne olursunuz bize ait olana sahip çıkın. Müziğimizi dinleyin, halk oyunlarımızı oynayın, geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı unutmayın. Kendi yemeklerimizi, el sanatlarımızı unutmayın. Bizi biz yapan bütün kültürel ögelere sahip çıkın ki gelecekte dünyada yeniden iddia sahibi olalım. Geçmişimize yaslanmazsak, kültürümüzü yaşatmazsak soysuz kalırız."