4. Etnospor Kültür Festivali başladı! Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini bekliyor...
Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) düzenlediği, 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başladı. DEK Başkanı Bilal Erdoğan, "Kendi kimliğimizi, kültürümüzü kuşanacağız. Öncelikle biz olacağız. Bize ait olana sahip çıkacağız" dedi.
Açılış seremonisine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, DEK Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı.
Festivalin açılış konuşmasını yapan DEK Başkanı Bilal Erdoğan, Türk milletinin kendi kültürüne sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Biz, 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.' dedik. Bize ait olana, bizim olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır, üzerinde durmak istediğimiz zemin, üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır. Kendi kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize, estetik anlayışımıza sahip çıkmak zorundayız ki biz gelecekte de biz olmaya devam edelim. Aksi takdirde başka kültürlerin payandası oluruz, başka kültürlerin parçası haline gelmek durumunda kalırız. Kendi kültürlerimizi, binlerce yıldan getirdiğimiz özelliklerimizi, güçlü taraflarımızı kaybetmekle karşı karşıya kalırız." ifadelerini kullandı.
Festivale katılan çocuklar ve gençlere seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yüzlerce yıl ecdadımız teknolojide, bilimde, sanatta, edebiyatta dünyaya öncülük ederken kültürümüzü yücelterek yaptılar. Millet olarak, 'Artık biz yapamayız. Biz bu halimizle kaybetmeye mahkumuz. Biz asla filancalarını geçemeyiz' diye düşünmeyeceğiz. Kendi kimliğimizi, kültürümüzü kuşanacağız. Öncelikle biz olacağız. Bize ait olana sahip çıkacağız. O zaman bizim kültürel kodumuz olan ideamıza, öz güvenimize kavuşacağız. Çocuklar, gençler! Ne olursunuz bize ait olana sahip çıkın. Müziğimizi dinleyin, halk oyunlarımızı oynayın, geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı unutmayın. Kendi yemeklerimizi, el sanatlarımızı unutmayın. Bizi biz yapan bütün kültürel ögelere sahip çıkın ki gelecekte dünyada yeniden iddia sahibi olalım. Geçmişimize yaslanmazsak, kültürümüzü yaşatmazsak soysuz kalırız."