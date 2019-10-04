İETT'de bir kriz daha! Sefer bilgilendirme ekranlarında büyük hata!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana metrobüs duraklarında yaşanan kuyruk çilesine bulduğu paralı çözümle gündemden düşmeyen İETT, bu sefer de duraklardaki 'sefer bilgilendirme ekranları'ndaki hatalarla vatandaşı çileden çıkardı.
Dün mesai saati bitimiyle birlikte evlerine ulaşmak için otobüs duraklarına giden vatandaşlar, 'sefer bilgilendirme ekranları'nda yazanlara anlam veremedi.
Pek çok durakta, aslında o duraktan geçmeyen otobüslerin bilgisi yer alıyordu.
İkitelli-Aksaray yönüne giden otobüslerin geçtiği ekranda, otobüslerin geliş saatleri normal bir şekilde yer alıyor.
Beşiktaş yönüne giden otobüslerin geçtiği bir durakta da, bilgi ekranında neredeyse tüm seferlerin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. 1 saate yakın süredir durakta bekleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
İş çıkışı karşılaştıkları tablo karşısında isyan eden vatandaşlar, durumu sosyal medya hesaplarından paylaşarak İBB yönetimini eleştirdi.
Söz konusu hatanın, İETT koordinasyonunda yaşanan krizden kaynaklandığı değerlendiriliyor.