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İETT'de bir kriz daha! Sefer bilgilendirme ekranlarında büyük hata!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana metrobüs duraklarında yaşanan kuyruk çilesine bulduğu paralı çözümle gündemden düşmeyen İETT, bu sefer de duraklardaki 'sefer bilgilendirme ekranları'ndaki hatalarla vatandaşı çileden çıkardı.

04.10.2019 11:22 - Son Güncelleme: 04.10.2019 11:26
İETT'de bir kriz daha! Sefer bilgilendirme bilgisinde büyük hata!

Dün mesai saati bitimiyle birlikte evlerine ulaşmak için otobüs duraklarına giden vatandaşlar, 'sefer bilgilendirme ekranları'nda yazanlara anlam veremedi.

Pek çok durakta, aslında o duraktan geçmeyen otobüslerin bilgisi yer alıyordu.

İkitelli-Aksaray yönüne giden otobüslerin geçtiği ekranda, otobüslerin geliş saatleri normal bir şekilde yer alıyor.

İETT'de bir kriz daha! Sefer bilgilendirme bilgisinde büyük hata!

Yaklaşık 25 dakika sonra da, ilk karede 20 dakika sonra durağa varacağı planlanan otobüsün gelişi için 20 dakikalık süre veriliyor. Durakta bekleyen vatandaşlar, yoluna minibüsle devam ediyor.

İETT'de bir kriz daha! Sefer bilgilendirme bilgisinde büyük hata!

Birçoğunda da, saat başı geçen otobüslerin durağa ulaşmasına dakikalar kala 'sefer iptal edilmiştir' uyarısı yer aldı.

İETT'de bir kriz daha! Sefer bilgilendirme bilgisinde büyük hata!

Beşiktaş yönüne giden otobüslerin geçtiği bir durakta da, bilgi ekranında neredeyse tüm seferlerin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. 1 saate yakın süredir durakta bekleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

İş çıkışı karşılaştıkları tablo karşısında isyan eden vatandaşlar, durumu sosyal medya hesaplarından paylaşarak İBB yönetimini eleştirdi.

Söz konusu hatanın, İETT koordinasyonunda yaşanan krizden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

İETT'de bir kriz daha! Sefer bilgilendirme bilgisinde büyük hata!

Ancak bir süre sonra ekranda, hayali otobüs seferleri beliriyor ve bekleme süreleri sıfırlanıyor.

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