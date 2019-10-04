İETT'de bir kriz daha! Sefer bilgilendirme ekranlarında büyük hata!

Dün mesai saati bitimiyle birlikte evlerine ulaşmak için otobüs duraklarına giden vatandaşlar, 'sefer bilgilendirme ekranları'nda yazanlara anlam veremedi.

Pek çok durakta, aslında o duraktan geçmeyen otobüslerin bilgisi yer alıyordu.

İkitelli-Aksaray yönüne giden otobüslerin geçtiği ekranda, otobüslerin geliş saatleri normal bir şekilde yer alıyor.