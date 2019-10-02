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Amazon'un CEO'su Jeff Bezos Cemal Kaşıkçı'yı anma töreni için İstanbul'a geldi

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinliğe, Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı.

02.10.2019 16:01 - Son Güncelleme: 02.10.2019 16:07
Amazon'un CEO'su Jeff Bezos Cemal Kaşıkçı'yı anma töreni için İstanbul'a geldi

Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütlerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaptığı birinci yıl anma etkinliği devam ediyor.

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos Cemal Kaşıkçı'yı anma töreni için İstanbul'a geldi

Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdiği 13.14'te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma etkinliğinde katılımcıların konuşmaları sürüyor.

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos Cemal Kaşıkçı'yı anma töreni için İstanbul'a geldi

Bu arada anma etkinliğine Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO), Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı.

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos Cemal Kaşıkçı'yı anma töreni için İstanbul'a geldi

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Bezos'u davet ettiklerini belirterek, "Kendisi güzel bir sürpriz yaparak programa katıldı" dedi.

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos Cemal Kaşıkçı'yı anma töreni için İstanbul'a geldi

Programa, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Amazon Üst Yöneticisi Jeff Bezos, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Nobel ödüllü aktivist Tawakkol Karman, Mısırlı siyasetçi Eymen Nur ile El Şark Forumu Başkanı Wadah Khanfar ile Washington Post gazetesinin Üst Yöneticisi Fred Ryan da katıldı.

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