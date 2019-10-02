Amazon'un CEO'su Jeff Bezos Cemal Kaşıkçı'yı anma töreni için İstanbul'a geldi
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinliğe, Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı.
02.10.2019 16:01
- Son Güncelleme: 02.10.2019 16:07
Programa, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Amazon Üst Yöneticisi Jeff Bezos, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Nobel ödüllü aktivist Tawakkol Karman, Mısırlı siyasetçi Eymen Nur ile El Şark Forumu Başkanı Wadah Khanfar ile Washington Post gazetesinin Üst Yöneticisi Fred Ryan da katıldı.
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