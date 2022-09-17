35 yaşından büyükler dikkat! Ehliyetiniz varsa hemen yaptırın! Son tarih verildi! Tespit edilirse para cezası...

Konu ile ilgili olarak 31 Aralık 2022 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar 15 TL olan değiştirme ücretinden yararlanamayacak, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesine başvurabilecek.