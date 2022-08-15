330 bin TL’ye 2010 model BMW 5.20 fırsatı! SGK ve Ticaret Bakanlığı sudan ucuza araba satıyor! Bu fiyata tarla bile yok! BMW, Mercedes, Renault, Hyundai...

SGK ve Ticaret Bakanlığı tarafından satışa konulan ilanlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Piyasa değerinin altında uygun fiyata konulan lüks araçları görenler ise şoka uğradı. Bu nedenle SGK'dan satılık ucuz araçlar ve konuyla ilgili detaylar merak ediliyor. İşte satılık ucuz araç fiyatları...