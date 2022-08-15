330 bin TL'ye 2010 model BMW 5.20 fırsatı! SGK ve Ticaret Bakanlığı sudan ucuza araba satıyor! Bu fiyata tarla bile yok! BMW, Mercedes, Renault, Hyundai...
SGK ve Ticaret Bakanlığı tarafından satışa konulan ilanlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Piyasa fiyatının oldukça altında bir değere satılan araçlar için araştırmalar hızlandı. Birbirinden farklı lüks araçların yer aldığı ilanlaı sizler için derledik. İşte SGK'dan satılık araçlar ve konu hakkında merak edilenler...
15.08.2022 20:01 - Son Güncelleme: 15.08.2022 20:01
2010 BMW 5.20D M SPORT
GÜNCEL FİYAT: 330.000 ₺
İhale Numarası:2233MRS20220209A719
İşletme Müdürlüğü:MERSİN T.İ.M.
Ana Katagori:Araç
Alt Katagori:Otomobil
Marka:BMW
Model:5.20D M Sport
Tasfiye Nedeni:4458 Sayılı Kanun
Yıl:2010
Km:140865 MİL
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1995
Yakıt:Dizel
Bulunduğu Yer:MERSİN T.İ.M. OTO SUNDURMA SAHASI
Satışa Esas Bedel:440.000 ₺
Teminat Bedeli:44.000 ₺
Başlangıç Bedeli:330.000 ₺
Görüş Başlangıç Tarihi:11 Ağustos 2022
Teklif Başlangıç Tarihi:16 Ağustos 2022
İhale Bitiş Tarihi:19 Ağustos 2022 11:40
2004 MERCEDES - BENZ A 200 CDI
Güncel Fiyat: 171.000 ₺
İhale Numarası:2233MRS20220207A714
İşletme Müdürlüğü:MERSİN T.İ.M.
Ana Katagori:Araç
Alt Katagori:Otomobil
Marka:Mercedes - Benz
Model:A 200 CDI
Tasfiye Nedeni:4458 Sayılı Kanun
Yıl:2004
Km:TESPİT EDİLEMEDİ
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1991
Yakıt:Dizel
Bulunduğu Yer:MERSİN T.İ.M. OTO SUNDURMA SAHASI
Satışa Esas Bedel:228.000 ₺
Teminat Bedeli:22.800 ₺
Başlangıç Bedeli:171.000 ₺
Görüş Başlangıç Tarihi:11 Ağustos 2022
Teklif Başlangıç Tarihi:16 Ağustos 2022
İhale Bitiş Tarihi:19 Ağustos 2022 10:50
İlan Numarası 18418
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Minivan, Van & Panelvan
Tür Volkswagen
Model Yılı 2008
Motor 1900
Plaka 06 BN 6704
Renk Siyah
Satışa Esas Bedeli 200.000,00 TL
Teminat Bedeli 10.000,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-09-16
İkinci İhale Tarihi 2022-09-19
İhale Başlangıç Saati 11:00
İhale Bitiş Saati 11:05
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İlan Numarası 18317
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Minivan, Van & Panelvan
Tür Volkswagen
Model Yılı 2006
Motor 1600
Plaka 06 AZ 4449
Renk Gri
Satışa Esas Bedeli 180.000,00 TL
Teminat Bedeli 9.000,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-08-19
İkinci İhale Tarihi 2022-08-22
İhale Başlangıç Saati 12:30
İhale Bitiş Saati 12:35
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