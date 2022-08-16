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Haberler Güncel Kursa yolluyor, iş buluyor, üstüne bir de para veriyor! İŞKUR'dan 2.538, 4.125, 1.900 TL aylık harçlık! 15-60 yaş işsizlere...

Kursa yolluyor, iş buluyor, üstüne bir de para veriyor! İŞKUR'dan 2.538, 4.125, 1.900 TL aylık harçlık! 15-60 yaş işsizlere...

İŞKUR tarafından yürütülen Meslek Eğitim Kursları büyük ilgi görmeye başladı. Mesleği olmayanlara meslek edindirmek, mesleği olmakla birlikte mesleki becerilerini geliştirmek isteyenlerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla düzenlenen bu kurslar eğitirken aynı zamanda verdiği harçlık sayesinde de binlerce kişi tarafından tercih ediliyor. İşte İŞKUR meslek eğitim kursu şartları ve konu hakkında tüm detaylar

takvim.com.tr
16.08.2022 10:20 - Son Güncelleme: 16.08.2022 10:20
Kursa yolluyor, iş buluyor, üstüne bir de para veriyor! İŞKUR’dan 2.538, 4.125, 1.900 TL aylık harçlık! 15-60 yaş işsizlere...

İŞKUR yaptığı çalışmalar sayesinde hem işsizlere hem de engellilere destek olmaya devam ediyor. İŞKUR tarafından yürütülen Meslek Eğitim Kursları sayesinde iş arayan binlerce kişi hem kursa gidiyor hem de aylık harçlık kazanıyor. Birçok kişi yayımlanan ilanı görünce araştırmalarını hızlandırdı. Peki, İŞKUR Meslek Eğitim Programı nedir? İŞKUR Meslek Eğitim Kursları başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Kursa yolluyor, iş buluyor, üstüne bir de para veriyor! İŞKUR’dan 2.538, 4.125, 1.900 TL aylık harçlık! 15-60 yaş işsizlere...

MESLEKLİ EĞİTİM KURSLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER


Mesleki eğitim kurslarında 84,62 TL,


Sanayi sektörüne yönelik olarak düzenlenen mesleki eğitim kurslarında 137,51 TL,


Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik kapsamında engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak düzenlenen istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarında 63,47 TL,


Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik kapsamında engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak istihdam garantili mesleki eğitim kurslarında 84,62 TL,
Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından kurs süresince karşılanmaktadır.

Kursa yolluyor, iş buluyor, üstüne bir de para veriyor! İŞKUR’dan 2.538, 4.125, 1.900 TL aylık harçlık! 15-60 yaş işsizlere...

MESLEKİ EĞİTİM KURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
Emekli olmamak,
Yüklenicinin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak gerekmektedir.

Kursa yolluyor, iş buluyor, üstüne bir de para veriyor! İŞKUR’dan 2.538, 4.125, 1.900 TL aylık harçlık! 15-60 yaş işsizlere...

İŞKUR MESLEK EĞİTİM KURSLARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Mesleki eğitim kurslarına başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler.

Kursa yolluyor, iş buluyor, üstüne bir de para veriyor! İŞKUR’dan 2.538, 4.125, 1.900 TL aylık harçlık! 15-60 yaş işsizlere...

İŞKUR KAMU İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş arayanlar niteliklerine uygun kamu ilanlarına başvuru işlemini; İŞKUR internet şubesinden https://esube.iskur.gov.tr/ Alo 170 İletişim Hattı üzerinden. En yakın İŞKUR birimine şahsen müracaat ederek.

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