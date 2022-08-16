Kursa yolluyor, iş buluyor, üstüne bir de para veriyor! İŞKUR’dan 2.538, 4.125, 1.900 TL aylık harçlık! 15-60 yaş işsizlere...

İŞKUR yaptığı çalışmalar sayesinde hem işsizlere hem de engellilere destek olmaya devam ediyor. İŞKUR tarafından yürütülen Meslek Eğitim Kursları sayesinde iş arayan binlerce kişi hem kursa gidiyor hem de aylık harçlık kazanıyor. Birçok kişi yayımlanan ilanı görünce araştırmalarını hızlandırdı. Peki, İŞKUR Meslek Eğitim Programı nedir? İŞKUR Meslek Eğitim Kursları başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...