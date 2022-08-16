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Sosyal medyada A Haber' e saldırdılar: İşte linç çetesi ve 'çizme' yalanı

Dün öğleden sonra Ankara'da etkili olan ve 1 kişinin hayatını kaybetti şiddetli yağış ve fırtınayı görmezden gelen operasyon çeteleri çizme giyerek önlem alan A Haber muhabirini hedef gösterdi. Başta ODA TV'nin ve CHP medyasının 'A Haber ekibi selin olmadığı bölgede sarı çizme giydi' iddiasıyla pompaladığı kirli algı muhabirin yayınıyla boşa çıktı. İşte meselenin aslı ve sosyal medyadaki linç çetesi...

takvim.com.tr
16.08.2022 13:55 - Son Güncelleme: 16.08.2022 13:57
Sosyal medyada A Haber’ e saldırdılar: İşte linç çetesi ve ’çizme’ yalanı

Dün öğleden sonra Ankara'da etkili olan ve 1 kişinin hayatını kaybetti şiddetli yağış ve fırtınayı görmezden gelen operasyon çeteleri çizme giyerek önlem alan A Haber muhabirini hedef gösterdi.

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Sosyal medyada A Haber’ e saldırdılar: İşte linç çetesi ve ’çizme’ yalanı

Operasyonel haberciliğin adresi Oda TV sosyal medya hesapları üzerinden "A Haber fena yakalandı" başlıklı haber servis edip, görevi başındaki muhabirin çizme giyerek tedbir almasını "yerler kuruyken çizme giydi" şeklinde bir algı malzemesi haline getirti.

Sosyal medyada A Haber’ e saldırdılar: İşte linç çetesi ve ’çizme’ yalanı

Oda TV'nin operasyonuna T24, Yeniçağ gibi CHP ve İYİ Parti'ye yakın yayın organları ile onlarca tetikçi hesap katıldı.

Sosyal medyada A Haber’ e saldırdılar: İşte linç çetesi ve ’çizme’ yalanı

A Haber muhabirinin yayın yaptığı noktanın 100 metre aşağısında yer alan Sıhhiye Köprüsü kısa süreli yağışla adeta göle döndü.

Sosyal medyada A Haber’ e saldırdılar: İşte linç çetesi ve ’çizme’ yalanı

Ankara'daki yağışı görmezden gelen çetenin kirli operasyonu A Haber yayınıyla da boşa düştü.

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