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31 Aralık-1 Ocak Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları 2024! MPİ kazanan numaralar sıralı liste; 4 milyon, 40 milyon, 400 milyon çıkan numaralar ile hızlı bilet sorgulama ekranı

Milyonlarca vatandaşın büyük bir heyecanla beklediği Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçları, 18:30'da başlayacak olan çekilişle belirlenecek. Katılımcılar, 23:30'a kadar devam edecek çekilişin ardından takvim.com.tr üzerinden sonuçlara ulaşabilecekler. Milli Piyango Online tarafından paylaşılacak olan ilk sonuçlar, kazanan numaraları içerecek. Anında öğrenmek isteyenler için Milli Piyango sorgulama sayfası üzerinden biletlerini kontrol edebilirler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 14:02 Güncelleme 31 Aralık 2023, 14:06
31 Aralık-1 Ocak Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları 2024! MPİ kazanan numaralar sıralı liste; 4 milyon, 40 milyon, 400 milyon çıkan numaralar ile hızlı bilet sorgulama ekranı 1

Türkiye'nin en büyük ikramiye vaat eden Milli Piyango Online Yılbaşı Özel Çekilişi, bugün saat 18:30'da milyonlarca kişiyi heyecanla bekleyen an başlıyor. Büyük ikramiye, günün son çekilişiyle sahibini bulacak ve kazananlar takvim.com.tr üzerinden yayınlanacak sıralı tam liste ile öğrenebilecek.

31 Aralık-1 Ocak Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları 2024! MPİ kazanan numaralar sıralı liste; 4 milyon, 40 milyon, 400 milyon çıkan numaralar ile hızlı bilet sorgulama ekranı 2

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Heyecanı: Kazanan Numaralar

Türkiye'nin en büyük ikramiye vadeden Milli Piyango Online Yılbaşı Özel Çekilişi, bugün saat 18:30'da başlayacak. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği çekilişte, 800 TL ile 40.000.000 TL arasında kazanan numaralar belirlenecek.

31 Aralık-1 Ocak Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları 2024! MPİ kazanan numaralar sıralı liste; 4 milyon, 40 milyon, 400 milyon çıkan numaralar ile hızlı bilet sorgulama ekranı 3

Yılbaşı gecesi devam edecek olan çekilişlerin ardından, 400 milyon TL'lik büyük ikramiye kazanan numaralar yeni yıla dakikalar kala belli olacak. İşte, çekilişle ilgili detaylar:

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