Türkiye'nin en büyük ikramiye vaat eden Milli Piyango Online Yılbaşı Özel Çekilişi, bugün saat 18:30'da milyonlarca kişiyi heyecanla bekleyen an başlıyor. Büyük ikramiye, günün son çekilişiyle sahibini bulacak ve kazananlar takvim.com.tr üzerinden yayınlanacak sıralı tam liste ile öğrenebilecek.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Heyecanı: Kazanan Numaralar
Türkiye'nin en büyük ikramiye vadeden Milli Piyango Online Yılbaşı Özel Çekilişi, bugün saat 18:30'da başlayacak. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği çekilişte, 800 TL ile 40.000.000 TL arasında kazanan numaralar belirlenecek.
Yılbaşı gecesi devam edecek olan çekilişlerin ardından, 400 milyon TL'lik büyük ikramiye kazanan numaralar yeni yıla dakikalar kala belli olacak. İşte, çekilişle ilgili detaylar: