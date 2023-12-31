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Türkiye'nin en büyük ikramiye vaat eden Milli Piyango Online Yılbaşı Özel Çekilişi, bugün saat 18:30'da milyonlarca kişiyi heyecanla bekleyen an başlıyor. Büyük ikramiye, günün son çekilişiyle sahibini bulacak ve kazananlar takvim.com.tr üzerinden yayınlanacak sıralı tam liste ile öğrenebilecek.