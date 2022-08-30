30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kaçıncı yılı? 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun mesajları, hareketli GİF, resimli görseller, Whatsapp durumları 2022! İşte anlamı ve önemi...
Zafer Bayramı, her yıl 30 Ağustos'ta kutlanan ulusal bayramdır. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanmaktadır. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş, 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşte bu önemli gün hakkında detaylı bilgiler ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun mesajları, hareketli GİF, resimli görseller, Whatsapp durumları 2022! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kaçıncı yılı? İşte anlamı ve önemi...
Bu yıl Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlanacak. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan bu önemli günde Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de etkinlikler düzenlenmektedir. 2022 yılında İstanbul, Ankara başta olmak üzere 81 ilde etkinlikler düzenlenecek. Peki 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR, niçin kutlanır? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı hareketli GİF, resimli görseller, Whatsapp durumları 2022 ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamı ve önemi...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN MESAJLARI, HAREKETLİ GİF, RESİMLİ GÖRSELLER, WHATSAPP DURUMLARI 2022!
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 30 Ağustos zafer bayramı kutlu olsun.
Tuna Nehrin'in serin kıyılarında aldığı abdestin namazını, Afrika'nın kızgın çöllerinde eda eden bir milletin çocukları olarak 30 Ağustos zafer bayramınızı kutlarım
Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.
Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; Büyük Taarruz Zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.
Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. Şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.
Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun yeniden dirilişidir. Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.
Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu'na şükran ve minnetlerimizi sunarken, ulusumuza da Zafer Bayramı kutlu olsun…
30 Ağustos'un Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Bu zaferin ışığı altında nice güzel 30 Ağustos Zafer Bayramlara…