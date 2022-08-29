Teflon, Düdüklü dibi yanmış tencere nasıl çıkarılır, temizlenir? Çelik ya da granit hiç fark etmez! 2 dakikada eskisinden de yeni olacak!

Yanmış tencere nasıl temizlenir sorusu internet arama motorlarında özellikle ev kadınları tarafından sıkça araştırılıyor. Yanmış tencereden kurtulmak aslında çok kolay. Basit yöntemle tencerenizi ilk günkü gibi hale getirebilirsiniz. Genellikle dibi yanan tencereler için sabun ve süngerle temizlenmeye çalışılır. Ancak istenen sonuç alınmaz. Dibi tutmuş tencereler için elinizde tek bir ürünün olması yeterli. İşte hanımlar ve beylerin mutfakta işini gören en tencere temizlemenin en kolay yöntemi...