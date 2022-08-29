Vav TV İzle
Haberler Güncel Teflon, Düdüklü dibi yanmış tencere nasıl çıkarılır, temizlenir? Çelik ya da granit hiç fark etmez! 2 dakikada eskisinden de yeni olacak!

Teflon, Düdüklü dibi yanmış tencere nasıl çıkarılır, temizlenir? Çelik ya da granit hiç fark etmez! 2 dakikada eskisinden de yeni olacak!

Mutfakta yemek yapmak keyifli ancak zahmetli de. Hele ki yemek yaparken tencerenin dibi tutmuşsa... Peki Teflon, Düdüklü, çelik, granit dibi tutmuş tencereler nasıl temizlenir? Hanımlar ve beyler için mutfakta kapkara duran yanmış bir tencere kadan can sıkan bir şey daha yok. Bir de çıkarılması güç bir yanık ise daha da sinir bozucu. Ancak bazı pratik yolları bilmek bu can sıkıcı durumu da ortadan kaldırıyor. İşte yanık tencereyi temizlemenin formülleri...

29.08.2022 10:47 - Son Güncelleme: 29.08.2022 10:47
Teflon, Düdüklü dibi yanmış tencere nasıl çıkarılır, temizlenir? Çelik ya da granit hiç fark etmez! 2 dakikada eskisinden de yeni olacak!

Yanmış tencere nasıl temizlenir sorusu internet arama motorlarında özellikle ev kadınları tarafından sıkça araştırılıyor. Yanmış tencereden kurtulmak aslında çok kolay. Basit yöntemle tencerenizi ilk günkü gibi hale getirebilirsiniz. Genellikle dibi yanan tencereler için sabun ve süngerle temizlenmeye çalışılır. Ancak istenen sonuç alınmaz. Dibi tutmuş tencereler için elinizde tek bir ürünün olması yeterli. İşte hanımlar ve beylerin mutfakta işini gören en tencere temizlemenin en kolay yöntemi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Teflon, Düdüklü dibi yanmış tencere nasıl çıkarılır, temizlenir? Çelik ya da granit hiç fark etmez! 2 dakikada eskisinden de yeni olacak!

Yanmış tencere nasıl temizlenir? Dibi tutan tencere nasıl kurtarılır? Yanmış çelik tencere nasıl parlatılır? Yanmış tencere altı nasıl çıkar? şeklindeki soruların bir çok yanıtı var. İşte seçeneklerle yanık tencereden kurtulmanın yolları! İstediğinizi seçin tencerenizi eskisi gibi kullanın!

Teflon, Düdüklü dibi yanmış tencere nasıl çıkarılır, temizlenir? Çelik ya da granit hiç fark etmez! 2 dakikada eskisinden de yeni olacak!

YANMIŞ TENCERE NASIL TEMİZLENİR?

Dibi tutan tencerenizde oluşan lekelerden kurtulmak için sirkeden yararlanabilirsiniz. Bunun için tencereye 1 su bardağı sirke ekleyin ve kapağını kapatıp 1 gece bekletin.

Teflon, Düdüklü dibi yanmış tencere nasıl çıkarılır, temizlenir? Çelik ya da granit hiç fark etmez! 2 dakikada eskisinden de yeni olacak!

Ertesi gün süngerle yıkadığınızda lekelerden kurtulacaksınız.

Teflon, Düdüklü dibi yanmış tencere nasıl çıkarılır, temizlenir? Çelik ya da granit hiç fark etmez! 2 dakikada eskisinden de yeni olacak!

Karbonat da dibi tutan tencereyi temizlemek için yardımcınız olabilir. Karbonatı, tencere henüz sıcakken uygulamak gerekiyor. Tencerenin yandığı hemen fark edildiyse ocaktan alıp tahta kaşık yardımıyla kalıntıları temizleyin.

SON DAKİKA