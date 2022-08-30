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Haberler Güncel 2023 seçim anketi | Başkan Erdoğan %45'e yakın oy oranı ile birinci sırada: "En yakınındakine 2 - 2.5 kat fark atıyor"

2023 seçim anketi | Başkan Erdoğan %45'e yakın oy oranı ile birinci sırada: "En yakınındakine 2 - 2.5 kat fark atıyor"

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programının bu haftaki konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen oldu. Ellerindeki seçim anketlerinin sonuçlarını paylaşan Şen, AK Parti'nin oylarının %36-37 bandında olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci sırada yer aldığını söyleyen Mustafa Şen, "Birinci sırada Erdoğan çıkıyor, 45'e yakın oy alıyor. En yakınındakine 2 &ndash; 2.5 kat fark atıyor. Sonrasında başka isimler çıkıyor. Altılı masadaki genel başkanların da oyları çıkıyor küçük küçük yüzde 1-2" dedi.

30.08.2022 00:03 - Son Güncelleme: 30.08.2022 00:24
2023 seçim anketi | Başkan Erdoğan %45’e yakın oy oranı ile birinci sırada: En yakınındakine 2 - 2.5 kat fark atıyor

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge oratak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın aday belirsizliği sürüyor.

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2023 seçim anketi | Başkan Erdoğan %45’e yakın oy oranı ile birinci sırada: En yakınındakine 2 - 2.5 kat fark atıyor

Cumhur İttifakı'nın adayı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan.

AK Parti AR-GE Başkanı Mustafa Şen oy oranını açıkladı | VİDEO

2023 seçim anketi | Başkan Erdoğan %45’e yakın oy oranı ile birinci sırada: En yakınındakine 2 - 2.5 kat fark atıyor

Bir yandan da anket çalışmaları sürüyor. A Haber'de canlı yayınlanan Satır Arası programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı - AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen anket çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2023 seçim anketi | Başkan Erdoğan %45’e yakın oy oranı ile birinci sırada: En yakınındakine 2 - 2.5 kat fark atıyor


Şen, bilimsel seviyeleri yüksek olan, bilimsel etik kurallarına uyduğuna inandıkları insanlara yaptırdıkları anketlerin sonuçlarını açıkladı.

2023 seçim anketi | Başkan Erdoğan %45’e yakın oy oranı ile birinci sırada: En yakınındakine 2 - 2.5 kat fark atıyor

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA: "OY ORANIMIZ 36-38 ARALIĞINDA"
Yaptırdıkları son anketlerde AK Parti'nin birinci sırada olduğunu ifade eden Şen, "Pek çok anket yaptırıyoruz. Aslında ben oran vermem ama bir tanesi 36 küsür buluyor, bir tanesi 37 diğeri de 37 küsür buluyor. Bu sıralar 36-38 aralığındayız. Bunun yukarıya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

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