2023 seçim anketi | Başkan Erdoğan %45'e yakın oy oranı ile birinci sırada: "En yakınındakine 2 - 2.5 kat fark atıyor"

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA: "OY ORANIMIZ 36-38 ARALIĞINDA"

Yaptırdıkları son anketlerde AK Parti'nin birinci sırada olduğunu ifade eden Şen, "Pek çok anket yaptırıyoruz. Aslında ben oran vermem ama bir tanesi 36 küsür buluyor, bir tanesi 37 diğeri de 37 küsür buluyor. Bu sıralar 36-38 aralığındayız. Bunun yukarıya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

