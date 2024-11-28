28 Kasım personel temin MSB: Milli Savunma Bakanlığı personel alımı ekranı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan güncel ilanda birçok pozisyonda kadro açıldığı duyuruldu. Sözleşmeli personel alım ilanına göre belirtilen pozisyonlar için KPSS puan şartı talep ediliyor. Peki, MSB başvuruları ne zaman başlıyor? Hangi pozisyonlarda alım yapılması planlanıyor? İşte MSB alımı kadro ve ilan detayları...

Hangi pozisyonlarda alım yapılacak? Veteriner Hekim

Sosyal Çalışmacı

Hemşire

Restoratör

Psikolog

Mühendis

Kütüphaneci

Fizyoterapist

Büro Personeli

Tekniker

Koruma-Güvenlik Görevlisi

Programcı

Teknisyen

Diyetisyen

Mütercim-Tercüman

Mimar

Destek Personeli

Başvuru tarihi ve süreci Başvurular 28 Kasım – 28 Aralık 2024 tarihleri arasında MSB tarafından kabul edilecek. Peki, aranan şartlar nedir? Öncelikle adayların KPSS'ye girmiş olması gerekiyor. Başvurular arasından en yüksek KPSS puanını alan ilk 10 kat aday sözlü sınava hak kazanıyor. Sınav ücreti ise 200 TL olarak açıklandı.

MSB ilanlarına kimler başvuruda bulunabilir? Milli Savunma Bakanlığı ilanına başvuru şartları arasında en başta; pozisyona uygun eğitimleri almış olmak ve belirtilen KPSS puanı şartını sağlamak yer alıyor. Her pozisyon için detaylı başvuru şartlarına MSB resmi sitesi üzerinden ulaşılabilir.