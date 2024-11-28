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28 Kasım personel temin MSB: Milli Savunma Bakanlığı personel alımı ekranı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 1000 kişilik sözleşmeli personel alımı duyuruldu. Güncel ilanlara ilişkin detaylar MSB'nin kurumsal internet sitesinde ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru şartları ve kadro bilgileri de kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, MSB'nin yayınladığı sözleşmeli personel alımına dair tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 15:41 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 15:49
28 Kasım personel temin MSB: Milli Savunma Bakanlığı personel alımı ekranı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan güncel ilanda birçok pozisyonda kadro açıldığı duyuruldu. Sözleşmeli personel alım ilanına göre belirtilen pozisyonlar için KPSS puan şartı talep ediliyor. Peki, MSB başvuruları ne zaman başlıyor? Hangi pozisyonlarda alım yapılması planlanıyor? İşte MSB alımı kadro ve ilan detayları...

28 Kasım personel temin MSB: Milli Savunma Bakanlığı personel alımı ekranı

Hangi pozisyonlarda alım yapılacak?

Veteriner Hekim
Sosyal Çalışmacı
Hemşire
Restoratör
Psikolog
Mühendis
Kütüphaneci
Fizyoterapist
Büro Personeli
Tekniker
Koruma-Güvenlik Görevlisi
Programcı
Teknisyen
Diyetisyen
Mütercim-Tercüman
Mimar
Destek Personeli

28 Kasım personel temin MSB: Milli Savunma Bakanlığı personel alımı ekranı

Başvuru tarihi ve süreci

Başvurular 28 Kasım – 28 Aralık 2024 tarihleri arasında MSB tarafından kabul edilecek. Peki, aranan şartlar nedir? Öncelikle adayların KPSS'ye girmiş olması gerekiyor. Başvurular arasından en yüksek KPSS puanını alan ilk 10 kat aday sözlü sınava hak kazanıyor. Sınav ücreti ise 200 TL olarak açıklandı.

28 Kasım personel temin MSB: Milli Savunma Bakanlığı personel alımı ekranı

MSB ilanlarına kimler başvuruda bulunabilir?

Milli Savunma Bakanlığı ilanına başvuru şartları arasında en başta; pozisyona uygun eğitimleri almış olmak ve belirtilen KPSS puanı şartını sağlamak yer alıyor. Her pozisyon için detaylı başvuru şartlarına MSB resmi sitesi üzerinden ulaşılabilir.

28 Kasım personel temin MSB: Milli Savunma Bakanlığı personel alımı ekranı

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.

28 Kasım personel temin MSB: Milli Savunma Bakanlığı personel alımı ekranı

BAŞVURU

Başvurular http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrimiçi yapılacaktır.

MSB BAŞVURUNUZU BURADAN YAPABİLİRSİNİZ

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