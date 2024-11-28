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Başkan Erdoğan'dan Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a hem devlet nişanı hem İstanbul Mushafı! | Dikkat çeken Türk detayı

Beştepe'de gerçekleşen 10 anlaşmanın imzalandığı bin yıllık kabulde birçok detay yer aldı. Başkan Erdoğan, resmi törenle karşıladığı Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a önce İstanbul Mushafı hediye etti sonra devlet nişanı takdim etti. Öte yandan Heysem bin Tarık'ın Türk bağı olduğu da ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 19:25 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 19:26
Başkan Erdoğan’dan Umman Sultanı Heysem bin Tarık’a hem devlet nişanı hem İstanbul Mushafı! | Dikkat çeken Türk detayı

Tarihte ilk kez Umman'dan Türkiye'ye bir devlet başkanı düzeyinde ziyaret gerçekleşti.

Başkan Erdoğan’dan Umman Sultanı Heysem bin Tarık’a hem devlet nişanı hem İstanbul Mushafı! | Dikkat çeken Türk detayı

Başkan Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen görüşme sonrası Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a İstanbul Mushafı hediye etti.

Başkan Erdoğan’dan Umman Sultanı Heysem bin Tarık’a hem devlet nişanı hem İstanbul Mushafı! | Dikkat çeken Türk detayı

Hattat Hüseyin Kutlu, Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a İstanbul Mushafı'na ilişkin bilgi verdi.

Başkan Erdoğan’dan Umman Sultanı Heysem bin Tarık’a hem devlet nişanı hem İstanbul Mushafı! | Dikkat çeken Türk detayı

İSTANBUL MUSHAFI HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

Mushaf'ın kağıtlarının yapımında 200 bin tabaka kağıt için toplamda 800 bin organik yumurtanın akı kullanıldı. Yapılan kağıtların aharlanması için de benzeri olmayan bir aharlama makinası icat edildi.

İstanbul Nakkaşhanesi'nde bin adet özel tıpkı basımı da yapılan Mushaf'ın ölçüleri orijinaliyle aynı olarak hazırlandı. Toplam 10 cilt olan eserde, her cildin dış kapak, iç kapak, zahriye ve serlevhası dönem özelliğini taşıyan farklı şekillerde tasarlandı.

Kufi, maşrık kufisi, tezyini kufi, kayrevan kufisi, mağribi, muhakkak, reyhani, sülüs, nesih, ta'lik ve icaze olmak üzere 11 farklı hat çeşidi kullanılan eserde, yine her biri farklı olmak üzere 62 adet sayfa tasarımı yapıldı.

Başkan Erdoğan’dan Umman Sultanı Heysem bin Tarık’a hem devlet nişanı hem İstanbul Mushafı! | Dikkat çeken Türk detayı

İslam sanatlarına katkı sunmayı amaçlayan eserin 59'a 45 milimetre ebadında aharlı el yapımı kağıtlara aynı baskı tekniğiyle tek cilt halinde de herkesle buluşması adına hazırlandı.

Çalışma, 1. cilt Asr-ı Saadet'ten başlayarak, Emevi, Abbasi, Büyük Selçuklu, Gazneli, Anadolu Selçuklu, 1. dönem Anadolu Beylikleri ve Eyyubi, 2. cilt Memluk, 3. cilt Endülüs ve Mağrib, 4. cilt İlhanlı, 5. cilt Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmen, 6. cilt Timur dönemi, 7. cilt Delhi Sultanlığı ve Babürlü, 8. cilt Safevi, 9. cilt 2. dönem Anadolu Beylikleri ve 16. yüzyıla kadar Osmanlı, 10. cilt ise 16. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar Osmanlı üslubunu içeriyor.

Başkan Erdoğan’dan Umman Sultanı Heysem bin Tarık’a hem devlet nişanı hem İstanbul Mushafı! | Dikkat çeken Türk detayı

UMMAN SULTANINA DEVLET NİŞANI!
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Devlet Nişanı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Başkan Erdoğan’dan Umman Sultanı Heysem bin Tarık’a hem devlet nişanı hem İstanbul Mushafı! | Dikkat çeken Türk detayı

Törende, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.

Başkan Erdoğan’dan Umman Sultanı Heysem bin Tarık’a hem devlet nişanı hem İstanbul Mushafı! | Dikkat çeken Türk detayı

Bin Tarık tarafından Erdoğan'a Al Said Nişanı takdim edildi.

Başkan Erdoğan’dan Umman Sultanı Heysem bin Tarık’a hem devlet nişanı hem İstanbul Mushafı! | Dikkat çeken Türk detayı

BABANNESİ TÜRK
Sultan bin Tarık'ın babaannesinin Türk olduğu ve babasının da 6 yaşına kadar İstanbul'da öğrenim gördüğü, Türklere ve Türkçe'ye karşı büyük bir sevgi beslediği öğrenildi.

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