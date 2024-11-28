Başkan Erdoğan’dan Umman Sultanı Heysem bin Tarık’a hem devlet nişanı hem İstanbul Mushafı! | Dikkat çeken Türk detayı

Başkan Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen görüşme sonrası Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a İstanbul Mushafı hediye etti.
Hattat Hüseyin Kutlu, Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a İstanbul Mushafı'na ilişkin bilgi verdi.
İSTANBUL MUSHAFI HAKKINDA NE BİLİYORUZ?
Mushaf'ın kağıtlarının yapımında 200 bin tabaka kağıt için toplamda 800 bin organik yumurtanın akı kullanıldı. Yapılan kağıtların aharlanması için de benzeri olmayan bir aharlama makinası icat edildi.
İstanbul Nakkaşhanesi'nde bin adet özel tıpkı basımı da yapılan Mushaf'ın ölçüleri orijinaliyle aynı olarak hazırlandı. Toplam 10 cilt olan eserde, her cildin dış kapak, iç kapak, zahriye ve serlevhası dönem özelliğini taşıyan farklı şekillerde tasarlandı.
Kufi, maşrık kufisi, tezyini kufi, kayrevan kufisi, mağribi, muhakkak, reyhani, sülüs, nesih, ta'lik ve icaze olmak üzere 11 farklı hat çeşidi kullanılan eserde, yine her biri farklı olmak üzere 62 adet sayfa tasarımı yapıldı.
İslam sanatlarına katkı sunmayı amaçlayan eserin 59'a 45 milimetre ebadında aharlı el yapımı kağıtlara aynı baskı tekniğiyle tek cilt halinde de herkesle buluşması adına hazırlandı.
Çalışma, 1. cilt Asr-ı Saadet'ten başlayarak, Emevi, Abbasi, Büyük Selçuklu, Gazneli, Anadolu Selçuklu, 1. dönem Anadolu Beylikleri ve Eyyubi, 2. cilt Memluk, 3. cilt Endülüs ve Mağrib, 4. cilt İlhanlı, 5. cilt Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmen, 6. cilt Timur dönemi, 7. cilt Delhi Sultanlığı ve Babürlü, 8. cilt Safevi, 9. cilt 2. dönem Anadolu Beylikleri ve 16. yüzyıla kadar Osmanlı, 10. cilt ise 16. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar Osmanlı üslubunu içeriyor.
UMMAN SULTANINA DEVLET NİŞANI!
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Devlet Nişanı Tevcih Töreni" düzenlendi.
Törende, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.