İstanbul Arnavutköy'de TOKİ tarafından yapılan 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında konut belirleme kura çekimleri devam ediyor. Projenin ilk etabı 27 Kasım'da yapılan 2+1 daire kura çekimiyle başlamıştı. Bugün ise, Taşoluk ve Baklalı bölgelerinde yer alan 3+1 daireler için kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek. İşte habere ilişkin önemli detaylar...

3718 DAİRENİN SAHİBİ BELLİ OLACAK Toplamda 3718 dairenin bulunduğu projede 3+1 dairelerin hak sahiplerini belirlemek için yapılan kura çekimi canlı olarak takip edilecek. Kura sonuçlarına, TOKİ'nin YouTube kanalından erişilebilir. Ayrıca kura sonuçlarını sorgulamak isteyenler TOKİ'nin sağladığı isim listesi sorgulama ekranı üzerinden duyurulara ulaşabilecek.

ÖDEME PLANI NASIL? Ödeme planı hakkında ise 2+1 daireler için %10 peşinat ve 240 ay vade ile ödeme yapılacak. 3+1 daireler için de aynı ödeme koşulları geçerli olacak ancak peşinat ödeme sözleşme imzalanırken yapılacak. Bu projede konut hak sahipleri teslim tarihini takip eden ay itibariyle taksit ödemelerine başlayacaklar.

SIRASIYLA BANKADAN YAPILACAK İŞLEMLER Bankada sözleşme imzalama aşamasında izlenecek adımlar; 1) Başvurulan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı yeterlidir. 2) Kayıtlı olmayanlar için Aralık 2019 / Ocak 2020 tarihi itibariyle İstanbul İli sınırları içinde son 1 yıldır oturuyor olduklarına dair Nüfus Müdürlüklerinden veya e-devlet sisteminden alacakları ikamet ettiğini gösterir belge, 3) Tüm konutlar için, hak sahiplerinin hane halkı gelirinin, başvuru tarihi (Aralık 2019/Ocak 2020 ayı) itibari ile en fazla net 6.000-TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, 4) Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belge (tabi olarak çalıştıkları Sosyal Güvenlik Kurumundan çalıştığına dair alınan belge ile maaş bordroları vb.), 5) Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belge ibraz edilecektir. 6) Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. 7) Alıcılar konut satış bedelinin %1'inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.