Başkan Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri’ni takdim etti

Her yıl farklı temalarla düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, bu yıl "Güneşten başını göklere yükselt!" sloganıyla hazırlandı. Başkan Tayyip Erdoğan onur konuğu olarak katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Necip Fazıl'ın yıllar önce Ayasofya'nın açılacağını müjdelediğini ifade eden Erdoğan, "Ayasofya'yı açmak bu fakire nasip oldu." dedi. Hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un yakınlarına sabır dileyen Erdoğan, "Ülkesine, milletine sevdalı bir sanatçıydı. Ferdi Tayfur tutkunlarının başı sağ olsun diyorum." ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Başkan Erdoğan Necip Fazıl ödüllerini kazananlara takdim etti.