2023 yılbaşı çekilişi KAZANAN NUMARALAR || 2023 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || 31 Aralık- 1 Ocak MPİ sıralı tüm biletler isim listesi...
Sonunda beklenen gün geldi! 31 Aralık 2022 yılbaşı çekiliş sonuçları belli olmaya başladı. Kazanan talihliler bilet numaralarını sorgulamak için arama motorlarına yöneliyor. 2023 yılbaşı isim listesi belli oldu. İşte ikramiye sahibi vatandaşlar için sorgulama ekranı ve 2023 MPİ tüm biletler çekiliş sonuçları...
31.12.2022 16:17 - Son Güncelleme: 31.12.2022 16:17
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Çekilişin, 31 Aralık Cumartesi akşamı 21.00 – 23.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi beklenirken, Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi sonuçlarına Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.