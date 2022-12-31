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Haberler Güncel 2023 yılbaşı çekilişi KAZANAN NUMARALAR || 2023 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || 31 Aralık- 1 Ocak MPİ sıralı tüm biletler isim listesi...

2023 yılbaşı çekilişi KAZANAN NUMARALAR || 2023 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || 31 Aralık- 1 Ocak MPİ sıralı tüm biletler isim listesi...

Sonunda beklenen gün geldi! 31 Aralık 2022 yılbaşı çekiliş sonuçları belli olmaya başladı. Kazanan talihliler bilet numaralarını sorgulamak için arama motorlarına yöneliyor. 2023 yılbaşı isim listesi belli oldu. İşte ikramiye sahibi vatandaşlar için sorgulama ekranı ve 2023 MPİ tüm biletler çekiliş sonuçları...

takvim.com.tr
31.12.2022 16:17 - Son Güncelleme: 31.12.2022 16:17
2023 yılbaşı çekilişi KAZANAN NUMARALAR || 2023 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || 31 Aralık- 1 Ocak MPİ sıralı tüm biletler isim listesi...

31 Aralık beklenen gün geldi. Vatandaşlar Milli Piyango kazanan isim listesi merak ediliyor. İşte 2022- 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tüm biletler numara ve isim sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 yılbaşı çekilişi KAZANAN NUMARALAR || 2023 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || 31 Aralık- 1 Ocak MPİ sıralı tüm biletler isim listesi...

2022-2023 MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2023 Yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi saat 12:30'da başlayıp ve 23:15'te bitecek. Milli piyango çekilişinin başlaması ile birlikte biletiniz üzerindeki numaraları "https://www.millipiyangoonline.com/" adresinden sorgulatabilirsiniz.

2023 yılbaşı çekilişi KAZANAN NUMARALAR || 2023 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || 31 Aralık- 1 Ocak MPİ sıralı tüm biletler isim listesi...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Çekilişin, 31 Aralık Cumartesi akşamı 21.00 – 23.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi beklenirken, Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi sonuçlarına Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

2023 yılbaşı çekilişi KAZANAN NUMARALAR || 2023 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || 31 Aralık- 1 Ocak MPİ sıralı tüm biletler isim listesi...

ÇIKANA KADAR ÇEKİLMEYE DEVAM EDİLECEK

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

2023 yılbaşı çekilişi KAZANAN NUMARALAR || 2023 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || 31 Aralık- 1 Ocak MPİ sıralı tüm biletler isim listesi...

MİLLİ PİYANGO BİLETİ KAÇ RAKAM?

Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır. Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

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