2023 yılbaşı çekilişi KAZANAN NUMARALAR || 2023 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || 31 Aralık- 1 Ocak MPİ sıralı tüm biletler isim listesi...

MİLLİ PİYANGO BİLETİ KAÇ RAKAM?

Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır. Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!