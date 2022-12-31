O Ses Türkiye YILBAŞI 2023 İZLE || O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2023 özel bölüm FULL HD tek parça izle!

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2023 JÜRİLERİ

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya paylaşımlarına göre jüride; Ebru Gündeş, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan oturacak. Edis ise dansları ve sevilen şarkılarıyla konuk olarak jüri ve izleyicilere eğlenceli bir sahne gösterisi yapacak.