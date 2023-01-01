Sayıya göre ikramiye miktarları! Milli Piyango son 1-2-3-4-5 rakam bilene ne kadar, kaç TL ikramiye veriliyor 2023? Milli Piyango YILBAŞI çekilişi kazandıran numaralar LİSTESİ

200 milyon TL'lik milli piyangonun çekiliş sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye hayaliyle bilet alan kişiler Milli Piyango sonuçlarına ve bilet sorgulama işlemlerine ulaşmak istiyor. Tüm Türkiye'de büyük bir heyecanla beklenen çekiliş sonrası hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de Milli Piyango 2023 Yılbaşı son 1-2-3-4-5 rakama göre ne kadar ikramiye verileceği oldu. Peki, Milli Piyango 2023 Yılbaşı son 1-2-3-4-5 rakama göre ne kadar ikramiye veriyor? Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı çekilişi kazandıran numaralar haberimizde...