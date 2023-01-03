2023 kıdem tazminatı tavanı + refah payı + seyyanen zam || EYT, SSK, Bağ-Kur'lu 3.500, 4.500, 6.00 TL alana OCAK ZAMMI PANOSU || Şubat'ta 20 bin TL...
2023 kıdem tazminatı tavanı hakkında detaylar merak ediliyor. 3 Ocak TUİK enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından kıdem tazminatı tavanı ve refah payı hakkında araştırmalar hızlandı. Milyonlarca EYT'li kıdem tazminatı hesaplamak için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2023 en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Refah payı ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler...
03.01.2023 11:52 - Son Güncelleme: 03.01.2023 11:54
TUİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler birçok detay hakkında araştırmalara başladı. Peki, 2023 kıdem tazminatı tavanı, refah payı ve EYT maaşları ne kadar olacak? İşte 2023 en düşük memur ve emekli zammı sonrası değişen maaşlar....
Kıdem tazminatı rakamı 2023'ün ilk ayı için 17 bin 902 TL'ye yükseldi. Refah payının belli olması sonrasında bu rakam daha da artacak.
25 BİN TL'Yİ BULACAK
Refah payının açıklanmasının ardından kıdem tazminatının 25 bin TL'yi bulması bekleniyor. Refah payı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.