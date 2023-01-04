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Haberler Ekonomi 4 Ocak 2023 sözleşmeliye kadro ÇIKIŞ TARİHİ, şartları, kapsamı... SÖZLEŞMELİYE KADRO geldi mi, son durum ne?

4 Ocak 2023 sözleşmeliye kadro ÇIKIŞ TARİHİ, şartları, kapsamı... SÖZLEŞMELİYE KADRO geldi mi, son durum ne?

Ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, sözleşmeliye kadro düzenlemesinin Meclis'e intikal ettiği bilgisini paylaştı.

takvim.com.tr
04.01.2023 12:21 - Son Güncelleme: 04.01.2023 12:21
4 Ocak 2023 sözleşmeliye kadro ÇIKIŞ TARİHİ, şartları, kapsamı... SÖZLEŞMELİYE KADRO geldi mi, son durum ne?

Sözleşmeliye kadro son dakika araştırmaları devam ediyor. Birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığı kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinde Bakan Bilgin açıklamalarda bulundu. EYT ve diğer gündem maddelerine yönelik değerlendirmeler yapan Bilgin, "Düzenleme bugün Meclis'e intikal etti." dedi. İşte detaylar...

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4 Ocak 2023 sözleşmeliye kadro ÇIKIŞ TARİHİ, şartları, kapsamı... SÖZLEŞMELİYE KADRO geldi mi, son durum ne?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT Düzenlemesi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Konuyla ilgili Bakan Bilgin, "3600'le uğraştık, bitirdik. Onu çözdük. Kamu çalışanları emeklilerine nefes aldıran bir çalışma oldu.

4 Ocak 2023 sözleşmeliye kadro ÇIKIŞ TARİHİ, şartları, kapsamı... SÖZLEŞMELİYE KADRO geldi mi, son durum ne?

MECLİS NE ZAMAN MESAİYE BAŞLAYACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarına 1 hafta ara verecek ve 23 Aralık'ta tatile girdi. Meclisteki yasama faaliyetleri 3 Ocak 2023 tarihinde yeniden başlayacak.

4 Ocak 2023 sözleşmeliye kadro ÇIKIŞ TARİHİ, şartları, kapsamı... SÖZLEŞMELİYE KADRO geldi mi, son durum ne?

BAKAN BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI

Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum.

4 Ocak 2023 sözleşmeliye kadro ÇIKIŞ TARİHİ, şartları, kapsamı... SÖZLEŞMELİYE KADRO geldi mi, son durum ne?

Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde.

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