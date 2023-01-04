4 Ocak 2023 sözleşmeliye kadro ÇIKIŞ TARİHİ, şartları, kapsamı... SÖZLEŞMELİYE KADRO geldi mi, son durum ne?

BAKAN BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI

Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum.