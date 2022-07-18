2022 özel, vakıf üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa özel üniversite fiyatları!
Bu yıl Baraj puanının olmaması nedeniyle uzmanlar, vakıf üniversitelerinde önceki yıllarda boş kalan bölümlerin de adayların hedefinde olabileceğini söylüyor. Ancak vakıf üniversitesi ücretlerindeki yüzde 100'e varan artış adayların gözünü korkutuyor.Peki, özel üniversite ücretleri ne kadar? Özel üniversite fiyatları 2022 ne kadar? İşte merak edilenler...
18.07.2022 10:46 - Son Güncelleme: 18.07.2022 10:46