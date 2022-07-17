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Haberler Güncel Ayçiçek yağı ile ilgili açıklama geldi! Fiyatlar düşebilir! 🌻 İşte 17 Temmuz 5L ayçiçek yağı fiyatları...

Ayçiçek yağı ile ilgili açıklama geldi! Fiyatlar düşebilir! 🌻 İşte 17 Temmuz 5L ayçiçek yağı fiyatları...

Ayçiçek yağı ile ilgili flaş açıklama geldi. Rusya, geçtiğimiz mart ayında açıklanan 1,5 milyon ton ayçiçek yağı ihracat kotasının 400 bin ton daha artırıldığını açıkladı.Peki, yağ fiyatları aratacak mı? Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
17.07.2022 21:44 - Son Güncelleme: 17.07.2022 21:44
Ayçiçek yağı ile ilgili açıklama geldi! Fiyatlar düşebilir! 🌻 İşte 17 Temmuz 5L ayçiçek yağı fiyatları...

Ayçiçek yağı ile ilgili flaş açıklama geldi. Rusya, geçtiğimiz mart ayında açıklanan 1,5 milyon ton ayçiçek yağı ihracat kotasının 400 bin ton daha artırıldığını açıkladı. Bu nedenle yağ fiyatlarının artıp artmayacağı merak ediliyor. İşte 2022 güncel yağ fiyatları ve konu hakkında detaylar...

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Ayçiçek yağı ile ilgili açıklama geldi! Fiyatlar düşebilir! 🌻 İşte 17 Temmuz 5L ayçiçek yağı fiyatları...

Rusya, ülke içindeki arzı gerekçe göstererek, geçtiğimiz mart ayında açıklanan ayçiçek yağı ve ayçiçek küspesi ihracat kotasının artırıldığını duyurdu. Hükümet 1,5 milyon ton ayçiçek yağı ihracat kotasının 400 bin ton daha artırıldığını, 700 bin ton ayçiçeği küspesi ihracat kotasının ise 150 bin ton daha artırıldığını açıkladı. İhracat kısıtlamalarının 31 Ağustos'a kadar süreceği belirtilirken, hükümet kısıtlamaların gevşetilmesi kararından üreticilerin fayda sağlayacağını dile getirdi.

Ayçiçek yağı ile ilgili açıklama geldi! Fiyatlar düşebilir! 🌻 İşte 17 Temmuz 5L ayçiçek yağı fiyatları...

Rusya Tarım Bakanlığı, geçtiğimiz mart ayında iç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan'dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirildiğini açıklamıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan'dan 31 Ağustos tarihine kadar ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirilmiştir. Kota miktarı 1,5 milyon ton olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Ayçiçek yağı ile ilgili açıklama geldi! Fiyatlar düşebilir! 🌻 İşte 17 Temmuz 5L ayçiçek yağı fiyatları...

BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI


BİM Sole Ayçiçek Yağı 1 litre 32,50 TL
BİM Sole Ayçiçek Yağı 2 litre 65 TL
BİM Sole Ayçiçek Yağı 5 litre 146 TL



Ayçiçek yağı ile ilgili açıklama geldi! Fiyatlar düşebilir! 🌻 İşte 17 Temmuz 5L ayçiçek yağı fiyatları...

A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI


Sırma Ayçiçek Yağı 1 litre 44,90 TL
Sırma Ayçiçek Yağı 2 litre 79,00 TL
Torku Ayçiçek Yağı 2 litre 74,90 TL
Sırma Ayçiçek Yağı Pet 5 litre 175,00 TL

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