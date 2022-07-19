Vav TV İzle
Haberler Güncel 20 - 26 Temmuz 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK'ta neler var? ŞOK GÜNCEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER!

20 - 26 Temmuz 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK'ta neler var? ŞOK GÜNCEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER!

ŞOK 20 - 26 Temmuz 2022 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Peki, 20-26 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte detaylar...

takvim.com.tr
19.07.2022 10:56 - Son Güncelleme: 19.07.2022 10:56
20 - 26 Temmuz 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK’ta neler var? ŞOK GÜNCEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER!

ŞOK 20 - 26 Temmuz 2022 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Peki, 20 - 26 Temmuz 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
20 - 26 Temmuz 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK’ta neler var? ŞOK GÜNCEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER!

Sleepy Extra Islak Havlu 2x70 Yaprak 16 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
SuperFresh Ton Balığı 2x150 gr + Mısır 49 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
Lipton Altınharman Demlik Poşet Çay 100'lü 35 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
Organik Pamuk Bebek Fitted Çarşaf 19,95 TL
Şeffaf Giderli Bebek Küveti 99,95 TL
Şeffaf Maşrapa 6,99 TL
Şeffaf Kova 34,95 TL

20 - 26 Temmuz 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK’ta neler var? ŞOK GÜNCEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER!

Bebek Alt Açma Seti 16,95 TL
Bebek Ağız Silme Bezi 4'lü 9,99 TL
Bebek Güvenlik Ürünleri 4,99 TL
Tutacaklı Sulu Silikon Diş Kaşıyıcı 19,95 TL
Neşeli Çıngırak 24,95 TL
Mini Boy Desenli Hurç 19,95 TL
Maxi Boy Desenli Hurç 24,95 TL
Ortodontik Damaklı Emzik 2'li 19,95 TL

20 - 26 Temmuz 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK’ta neler var? ŞOK GÜNCEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER!

Pilsan Eğitici İlk Adım Arabası 249,90 TL
Pilsan Rocket Bloklar 49,95 TL
Pilsan Eğitici Klozet Köpek ve Kedi 149,90 TL

20 - 26 Temmuz 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK’ta neler var? ŞOK GÜNCEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER!

Puzzle 59,95 TL
Fisher-Price Hayvan Temalı Dişlikler 14,95 TL
Fisher-Price Köpeğin Oyun Macerası 119,95 TL
Fisher-Price Eğitici Masalcı Tırtıl 199,90 TL

20 - 26 Temmuz 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK’ta neler var? ŞOK GÜNCEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER!

Fisher-Price Yuvarlak Mama Tabağı 16,95 TL
GoKidy Çiftlik Oyun Hamuru Seti 39,95 TL
GoKidy Rakamlı Yer Karosu 39,95 TL
GoKidy Akrobatik Adamlar 49,95 TL

GoKidy Bez Bebek 40 cm 39,95 TL
Cars Arabalar 24,95 TL
Colarado Dijital Göstergeli Termos 500 ml 119,90 TL

SON DAKİKA