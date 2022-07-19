20 - 26 Temmuz 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK’ta neler var? ŞOK GÜNCEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER!

ŞOK 20 - 26 Temmuz 2022 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Peki, 20 - 26 Temmuz 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte merak edilenler...