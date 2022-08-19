2022 BİLSEM 1. 2. 3. 4. sınıf baraj TABAN-TAVAN PUANLARI - BİLSEM e-okul.meb.gov.tr puan HESAPLAMA EKRANI

BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının ardından konu hakkında detaylar merak edildi. En sık aratılanlar arasında BİLSEM taban ve tavan puanları yer alıyor. Peki, BİLSEM taban puanları nasıl? BİLSEM 1, 2, 3, 4, sınıf baraj puanı nasıl? İşte tüm merak edilenler...