Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına general ve amiral atamaları yapıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kara Kuvvetleri Komutanlığına 72 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 30 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına 24 generalin ataması yapıldı. İşte liste liste atama kararları...
19.08.2022 04:11 - Son Güncelleme: 19.08.2022 04:34
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 126 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 72 generalin yeni görevlere ataması yapıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 30 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.